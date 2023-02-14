في الغالب الجميع يفضلون عمل كيكة عيد الحب سواء بالفراولة أو الشوكولاتة ويطلبونها بشكل مستمر، جربي تحضير كيكة عيد الحب في منزلك مقدمة من "مطبخ البوابة" السهلة والسريعة وتمتع بمذاقها المميز.

كيكة عيد الحب 2023

مقادير كيكة عيد الحب 2023

2 1/2 كوب دقيق متعدد الأغراض

1 ملعقة حجم صغير ملح

2 كوب من السكر

1 كوب زبدة

2 بيضة

1 كوب اللبن

1 ملعقة شاي خلاصة الفانيليا

1/2 ملعقة صودا الخبز

1 ملعقة حجم كبير خل عصير التفاح

للحشو كريمة جاهزة

1 ملعقة حجم كبير مسحوق الكاكاو

1 1/2 ملعقة حجم كبير سائل تلوين الطعام الاحمر

طريقة تحضير كيكة عيد الحب 2023

أولاً قومي بتسخين الفرن على 350 درجة فهرنهايتية. وحضري قالب الكيك بدهن قاعدته بقليل من الزبدة.

ثم رشي قدر ملعقة من الطحين لتغطي كامل قاعدة القالب

انخلي الدقيق والملح معا، وضعيه جانباً وفي وعاء الخلاط الكهربائي.

ثم امزجي الزبدة والسكر حتى تتكون رغوة .

ثم أضيفي بيضة بيضة الى المزيج واخفقي جيدا بعد كل إضافة.

3- اضيفي خليط الدقيق إلى المزيج بالتناوب مع اللبن، وأضيفي الفانيليا.

في وعاء صغير، اخلطي 1 1/2 ملعقة كبيرة من سائل تلوين الطعام الاحمر وملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو.

ثم امزجي حتى يصبح كالعجينه، واضيفية الى مزيج الزبدة والسكر والطحين، ثم اخلطي جيداً.

وفي كوب صغير وعاء امزجي صودا الخبز وخل عصير التفاح.

ثم أضيفي مباشرة الى الخليط واخفقي جيدا على سرعة عالية حتى يتسق الخليط وضعيه بالفرن لمدة 30 دقيقة حتى ينضج.

5- بعد ان يبرد الكيك يقسم الى 3 طبقات متساوية.

ثم بعدها قومي بقص ورقة على شكل قلب لتقطعي الكيك على شكل.

ثم ابدئي بتشكيل قالب كعكة عيد الحب بوضع الكريمة بين طبقات الكيك

ثم احتفظي بالفتات وقومي بفركه بأصابع يديك لتصبح على شكل ذرات صغيرة ورشيه على القالب ليصبح كأنه مغلف بالمخمل الأحمر وصحتين وعافية، وكل عام وأنتم بخير.

كيكة عيد الحب بالفراولة

مقادير كيكة عيد الحب بالفراولة

4 أكواب من الفراولة المقطعة إلى شرائح.

كوبان ونصف من الطحين.

كوبان من الكريمة الثقيلة المخفوقة.

بيضة.

ملعقتان حجم صغير من كل من:

البيكنج باودر

البيكنج صودا

3 ملاعق حجم كبير من السكر.

ثلثُ كوب من الدهن.

مئة وسبعةٌ وخمسون ملليتراً من اللبن.

رشة من الملح.

طريقة تحضير كيكة عيد الحب بالفراولة

أولاً قومي بخلطُ الفراولة مع نصف كوب من السكر واتركيهم جانباً.

ثم قومي بتسخينُ الفرن على حرارة مئتي درجةٍ مئوية.

ثم قومي بدهن قالب كيك بالزبدة مع رشة صغيرة من الطحين.

خلط الطحين مع السكر، والملح، والبيكنج صودا، والبيكنج باودر في محضرة الطعام.

ثم قومي بإضافة الدهن مع ضرب المقادير ليصبحَ قوامها مثل قوام الفتات الخشن.

ثم أضيفي البيضة المخفوقة، واللبن، وضرب المقادير مجدداً، للحصول على عجينة متجانسة.

ثم قومي بفرد خليط الكيك في الصينية وخبزه من خمسَ عشرةَ إلى عشرين دقيقةً، أو حتى يصبحَ لونه ذهبياً، وينضجَ الكيك.

ثم اتركي الكيك فوق رف وشبكيٍ حتى يبردَ.

ثم قطعي الكيك إلى نصفين مع وضع نصف كمية الفراولة والكريمة المخفوق على الطبقة الأولى من الكيك.

ثم قومي بوضعُ الطبقة الثانية من الكيك، وتزيين الوجه بالفراولة والكريمة المتبقية، وصحتين وعافية.

كيكة عيد الحب بصوص الشوكولاتة

مقادير كيكة عيد الحب بصوص الشوكولاتة

نصف كوب من السكر.

100 غرام من الزبدة.

كوب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

100 غرامٍ من شوكولاتة الطهي (الشوكولاتة الخام).

ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

بيضتان.

ملعقتان كبيرتان من كريمة الخفق.

ملعقة صغيرة من الباكينج صودا.

ملعقة صغيرة من الباكينج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

زبدة للدهن.

مقادير صوص الشوكولاتة

450 غراماً من الشوكولاتة الخام.

80 ملليلتراً من شراب الذرة الخفيف.

60 غراماً من السكر.

ملعقة حجم صغير من الفانيلا.

250 ملليلتراً من الكريمة.

طريقة تحضير كيكة عيد الحب بصوص الشوكولاتة