خريف 2018: زيني منزلك بأفكار جميلة في عيد الهالوين

أفكار جميلة في عيد الهالوين

هل سوف تحتفلين بعيد الهالوين؟ هل قررت إن كنت ستشترين اكسسوارات وديكورات من الأسواق؟ هل ستقومين بصنعها بنفسك في المنزل؟

تتفنن بعض السيدات في عيد الهالوين بتزيين اليقطين الذي يعرف باسم "القرع العسلي" من خلال تجويفه ورسم وجه على قشرته، ثم إضاءة داخله بشمعة.

واليوم لم يعد تزيين اليقطين يتخذ الصورة التقليدية التي نعرفها عنه، بل دخلت عليه العديد من التطورات لناحية الأدوات المستخدمة في الزينة أو الألوان، ولن تكتمل إطلالة منزلك في عيد الهالوين بدون أن تختاري ديكورات وافكار والتي يجب أن تنسجم مع أجواء هذا منزلك وطقوسه.

وفي هذا المقال جمعنا لكِ بعض من الصور لأفكار تزيين اليقطين في عيد الهالوين:

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