العلاج الطبيعي للعيون الجافة

يحدث مرض جفاف العين أو متلازمة العين الجافة عندما لا تنتج الغدد الدمعية ما يكفي لترطيب عينيك. هذه الحالة يمكن أن تكون مؤلمة وغير مريحة. ويمكن أن يكون سببها عوامل بيئية وطبية على حد سواء.

يمكن أن يؤدي هذا إلى أن تصبح عينيك حمراء ومتورمة ومتهيجة وجافة. تسمى متلازمة العين الجافة باسم "التهاب الملتحمة القرتية" ، أو "عيون جافة" فقط.

أعراض جفاف العينين:

تشمل أعراض جفاف العين ما يلي:

- عدم وضوح الرؤية

- الإحساس الجاف، الخشن والمؤلم في كلتا عينيك

- حساسية الضوء

- عيون مرهقة

- المخاط في العين أو حولها

- الشعور وكأنه شيء في عينيك

- الاحمرار

العوامل التي يمكن أن تتسبب في جفاف العيون:

- الحساسية

- الشيخوخة

- بعض الشروط الطبية

- بعض الأدوية

- العدسات

- العوامل البيئية

العلاج الطبيعي للعيون الجافة:

إضافة الأحماض الدهنية في النظام الغذائي الخاص بك

قد يساعد إضافة أحماض أوميغا -6 وأحماض أوميغا -3 الدهنية على حميتك في تخفيف أعراض وعلامات جفاف العين. هذه متوفرة كمكملات الغذائية وأيضا في الأطعمة مثل سمك السلمون ، وبذور الكتان ، والزيوت النباتية والسردين.

تمارين العيون

التحديق في جهاز الكمبيوتر يقلل من عدد المرات التي ترمش فيها في الدقيقة. لذلك ، حاول أن ترمش قدر الامكان عندما تكون متصلاً بالإنترنت.

خدعة أخرى سهلة للحفاظ على رطوبة عينيك عند استخدام الأجهزة الذكية والشاشات؛ اضبط شاشتك أسفل مستوى العين. لا يجب عليك أن تفتح عينيك على نطاق واسع ، الامر الذي يمكن أن يساعد في تباطئ تبخر الدموع.

الحفاظ على الرطوبة

يحتاج كل جزء من جسمك إلى الماء ليظل بصحة جيدة ، وهذا يشمل عينيك. يمكن أن تساعد مياه الشرب في الحفاظ على رطوبتها.

ولكن لا تنتظر حتى تشعر بالعطش لارتشاف الماء. ربما كنت تعاني من الجفاف قليلاً ، إذا قمت بذلك.

بدلا من ذلك ، اشرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب على مدار اليوم. إذا كنت لا تحب الماء العادي ، فإن أي سائل آخر لا يحتوي على الكافيين أو الكحول سوف يكون مناسبا. الأطعمة الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار جيدة أيضا.