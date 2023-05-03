البوابة - كما يوحي اسمها ، فإن غرفة التشمس أو (Sun Room) صن رووم تدور حول دعوة أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس إلى منزلك. سواء كنت تعيش في مناخ بارد أو مناخ دافئ، وسواء كنت تبحث عن مكان لزراعة الكثير من النباتات المنزلية أو مكان لمشاهدة شروق الشمس من الداخل ، يمكن أن تكون غرف التشمس هي الطريقة المثلى لدعوة الهواء الطلق إلى الداخل.

هنا سنلقي نظرة على أهمية غرفة التشمس في المنزل ونقدم بعض النصائح لمساعدتك على تصميم غرفة التشمس الخاصة لتحقيق أقصى استفادة من هذه المساحة المريحة.

غرفة التشمس إضافة ضرورية لكل منزل

ما الذي يميز غرفة التشمس عن غرف المنزل؟

يشار إلى غرفة التشمس أحيانًا على أنها "غرفة الفطور" ، وهي مساحة إضافية للمنزل ، وغالبًا ما تكون مفصولة بالأبواب الفرنسية المنزلقة. إطار وسقف الغرفة هما نفس المواد المستخدمة لبناء بقية المنزل ، لكنها تحتوي على عدد أكثر من النوافذ الكبيرة. قد يحتوي البعض حتى على نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف أو نوافذ سقفية. الميزة الرئيسية التي تفصل غرف التشمس عن غرف المنزل هي حقيقة أن السقف مصنوع من مواد تقليدية وليس من الزجاج.

غالبًا ما تكون غرفة التشمس متصلة بالمنزل أو مطلة على الحديقة. يعتمد مكان وجود غرفة التشمس على عدد من العوامل ، مثل الخصوصية أو موقع الشمس أو موقع الشرفة المغطاة التي ترغب في تحويلها إلى غرفة مشمسة. في المناطق الباردة ، من الشائع أن توضع غرف التشمس على الجانب الجنوبي أو الشرقي من المنزل. تتمتع غرف التشمس المواجهة للجنوب بأشعة الشمس الأكثر اتساقًا على مدار اليوم. تعتبر غرف التشمس المواجهة للشرق مثالية لمشاهدة شروق الشمس وتلقي شمس الصباح الساطعة وتجنب شمس الظهيرة القاسية.

معلومة لطيفة

تحظى غرف التشمس بشعبية كبيرة في فلوريدا لدرجة أن بعض الأشخاص يشيرون إلى هذه الغرف ببساطة على أنها "غرف فلوريدا".

مميزات غرف التشمس

كما ذكرنا ، يمكن التعرف على غرف التشمس من خلال عدد نوافذها الكبير التي تسمح لأكبر قدر ممكن من الإضاءة الطبيعية بالدخول الى المنزل. قد يتم تصميم غرف التشمس على هذا النحو من البداية أو قد تكون شرفات تمت تغطيتها لاحقاً. يمكن أن تحتوي هذه الغرف على نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، اعتمادًا على الغرض من الغرفة ، والأبواب التي تفصل المساحة ، وما الذي ترغب في استخدام المساحة من أجله.

تحتوي غرف التشمس الدائمة على منظم للحرارة مثبت في الغرفة ، مما يجعل التحكم في المناخ ممكنًا وبالتالي يمكنك استخدامها على مدار السنة. لا تحتوي غرف التشمس المؤقتة على أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، (منظم الحرارة) ، وبالتالي فهي قابلة للاستخدام فقط خلال الربيع والصيف والخريف ، حيث سيكون الشتاء باردًا جدًا.

نصيحة هامة

لا تنسى تزويد نوافذ غرفة التشمس بشبك مضاد للحشرات. بحيث يمكنك الاستمتاع بأصوات الطبيعة والهواء الطلق دون القلق من التعرض للحشرات.

نصائح هامة اثناء التصميم

عند تصميم غرفة التشمس ، يجب أن يكون الهدف هو إضافة أثاث مريح وعناصر جذابة دون حجب الإطلالة أو حشر المساحة بالأثاث. تعتبر النوافذ عنصرًا اساسياً ، حيث لا توجد مساحة كبيرة - إن وجدت - على الحائط لتعليق اللوحات . عند اتخاذ قرار بشأن الديكور والأثاث المراد تضمينه ، قم أولاً بتقييم الغرض من غرفة التشمس الخاصة بك. هل سيتم استخدامه بشكل أساسي كمنطقة معيشة إضافية أو مساحة لتناول الطعام أو منطقة استرخاء؟ اعتمادًا على حجم غرفة التشمس ، قد تجد نفسك تستخدمها لأكثر من غرض أو قد يتغير استخدامك على مدار اليوم. على سبيل المثال ، يمكنك استخدامها لتناول الفطور في الصباح، ثم كركن للقراءة أو للزيارات الاجتماعية مع الأصدقاء . مهما كان ما تستخدمه من المساحة ، اختر العناصر الخفيفة والمتجددة. ستساعد الألوان الفاتحة والناعمة والمبهجة على تعزيز أجواء المساحة أو يمكنك اختيار نغمات دافئة وجذابة لمنطقة جلوس مريحة في المساء. أيًا كانت مجموعة الألوان التي تفضلها ، أضف أثاثًا وديكورًا كافيًا لخلق بيئة مريحة ، دون الانتقاص من المنظر . الشيء الرئيسي الآخر الذي يجب إضافته إلى غرفة التشمس هو النباتات. وفرة الضوء تجعل زراعة النباتات المنزلية التي تغمرها أشعة الشمس أمرًا سهلاً. كما أن دمج المساحات الخضراء يجعل المساحة أكثر طبيعية ويجلب الخارج إلى الداخل. سواء أكنت تدمج عددًا قليلاً من النباتات المنزلية أو تملأ المساحة بالخضرة ، بما في ذلك النباتات ، فهي طريقة رائعة لتزيين غرفة التشمس .

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