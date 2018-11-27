عند غسيل الكلى يجب تناول كميةٍ كافيةٍ من البروتين

تلعب الكلى دوراً مهمّاً في تصفية الدم من المواد والسوائل التي لا يحتاجها الجسم للتخلص منها عن طريق البول، وعند فشل الكليتين يكون غسيل الكلى إحدى الخيارات المطروحة لتنقية الدم وتصفيته من الفضلات، ويتمّ عادةً اللجوء إلى غسيل الكلى عند انخفاض وظيفة الكلى، بحث لا تكون قادرة على أداء وظائفها بأكثر من 10-15% من قدرتها الطبيعيّة، ومن الجدير بالذكر أنّ غسيل الكلى يتمّ عن طريق آلة مخصّصة تُنظم نسبة السوائل والكهارل في الدم.

وفي هذا المقال نقدك لكم نصائح واجب اتباعها عند غسيل الكلى:

1- تستغرق عملية غسيل الكلى حوالي أربع ساعات، ولمدة ثلاث مرات في الأسبوع.

2- استعمال الفلتر المناسب لوزن المريَض.

3- قياس الوزن قبل وبعد غسيل الكلى، وذلك تجنباً لتراكم الفضلات الزائدة في الجسم.

4- عمل فحوصات بشكلٍ دائم لقياس نسبة الحديد الهيمبلوغبين في الجسم.

5- عند الشعور بآلام في العظام أو الركبتين، يُفضل عمل فحوصات لنسبة الكالسيوم، والفسفور، والغدة الجار درقية.

6- تناول كميةٍ كافيةٍ من البروتين.

7- شرب كمياتٍ كافيةٍ من السوائل أثناء غسل الكلى.

8- الابتعاد عن تناول المأكولات المالحة.

9- أخذ الأدوية تحت إشراف الطبيب.

10- الابتعاد عن تناول المأكولات المصنعة مثل: الجبن الرومي، والشيبس.

11- الابتعاد عن شرب المشروبات الغازية.

12- عند الإحساس بتعب وإرهاق في الجسم أثناء غسل الكلى، يُفضل استشارة الطبيب فوراً.

13- الحفاظ على مستوى السكر في الجسم.

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