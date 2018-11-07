فوائد مذهلة لأكل الموز قبل النوم

موزة يوميا تغنيك عن الطبيب

هل تعلم أن اذا واجهت صعوبة في النوم ولا تريد أخذ حبوب منومة بامكانك أكل موزة واحدة والجلوس بدون حركة فذلك سيجعلك تنام بشكل فوري حتى وان كنت في قمة نشاطك والسبب أن جسمك سيفرز مادة السيروتونين التي لها نفس تأثير التخدير ويساعد الموز على جلب النوم لك.

أثبت الآبحاث أن تناول موزتين فقط يمكنهما أن يزودان طاقة كافية للقيام بتمرين رياضي لمدة 90 دقيقة. ولا عجب أن يكون الموز الفاكهة رقم واحد مع الرياضيين الرائدين في العالم. ولكن طاقة الموز ليست هي السبيل الوحيد الذي يمكن أن يساعدنا على الحفاظ على لياقتنا. كما أنها تساعد على التغلب على عدد كبير من الأمراض والظروف ، لذلك يجب أن تضاف إلى غذائنا اليومي.

الإكتئاب: وفقا لمسح أجرته مؤخرا MIND من بين الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ، الكثير شعر بتحسن كبير بعد أكل الموز. هذا لأن الموز يحتوي على عنصر ترايبتوفان ، نوع من البروتين الذي يحوله الجسم إلى سيروتونين ، المعروف أنه يجعلك تشعر بالراحة والاسترخاء ، ويحسن المزاج ، ويجعلك تشعر بالسعادة.

الدورة الشهرية: إنسي الحبوب -- تناولي الموز. لأنه يحتوي على فيتامين B6 وينظم مستويات السكر في الدم ، الذي يمكن أن يؤثر على مزاجك.

فقر الدم: يحتوي الموز على نسبة عالية من الحديد الذي يقوم بتحفيز إنتاج الهيموغلوبين في الدم وكذلك يساعد في حالات فقر الدم.

ضغط الدم: هذه الفاكهة الاستوائية الفريدة عالية جدا بالبوتاسيوم المنخفض الملح ، مما يجعله مثالي لمكافحة ضغط الدم. وأكثر من ذلك ، فإن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد سمحت فقط لصناعة الموز للإدعاء رسمياً بقدرة الفاكهة على الحد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.

قوة الدماغ: 200 طالب في مدرسة تويكنهام (ميدلسكس) (إنجلترا) ساعدهم تناول الموز خلال امتحانات هذه السنة في وجبة الإفطار ، والفسحة ، والغداء في محاولة تحفيز قدرة الدماغ. ولقد أثبتت البحوث أن الفاكهة المكتظة بالبوتاسيوم يمكن أن تساعد في التعلم عن طريق جعل التلاميذ أكثر انتباها.

الإمساك: يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف ، لذلك فإن إدخاله في الحمية الغذائية يساعد على إعادة عمل الأمعاء الطبيعي ، كما يساعد على التغلب على المشكلة دون اللجوء إلى أدوية مسهلة.

الحموضة المعوية: واحدة من أسرع الطرق لمعالجة الصداع هو عمل مشروب الموز بالعسل (ميلك شيك) لأن الموز يعالج الحموضة ويهدئ المعدة ، والعسل يعزز مستويات السكر المستنفذة في الدم ، بينما يسكن الحليب واعادة هيدرات النظام الخاص بك. الحرقة: الموز له تأثير طبيعي معدل للحموضة في الجسم ، وحتى إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية ، قم بتناول موزة لتسكين الشعور بالألم.

غثيان الصباح: تناول حبات من الموز بين وجبات الطعام يساعد على إبقاء مستويات السكر في الدم مرتفعة ويمنع غثيان الصباح.

لدغ البعوض: قبل أن تستخدم كريم عضة الحشرات ، حاول فرك المنطقة المتأثرة بقشرة الموز الداخلية. كثير من الناس وجدوا ذلك ناجحا بشكل مدهش في تخفيف الورم والتهيج.

الأعصاب: يحتوي الموزعلى نسبة عالية من فيتامين (ب) التي تساعد على تهدئة الجهاز العصبي. الوزن الزائد: في العمل، وجدت دراسات في معهد علم النفس في النمسا بأن ضغط العمل يؤدي إلى التهام أطعمة مهدئة مثل الشوكولا ورقائق البطاطس. وبالبحث على 5،000 المرضى في المستشفيات ، وجد الباحثون أن معظم البدناء هم أكثر المتعرضين للضغط العالية في العمل. وخلص التقرير إلى أنه لتجنب الاندفاع لشهوة تناول الطعام ،نحتاج للسيطرة على مستويات ثابتة للسكر في الدم عن طريق الحفاظ على تناول وجبات خفيفة عالية من الكربوهيدرات كل ساعتين.

القرحة:ويستخدم الموز كغذاء يفيد ضد الاضطرابات المعوية بسبب قوامه اللين الناعم. وهو الفاكهة الخالصة الوحيدة التي يمكن أن تؤكل دون أعراض في الحالات المرضية. كما أنه يحيد حموضة المعدة ويخفف التهاب بطانة المعدة. التحكم في درجة الحرارة: كثير من الثقافات الأخرى ترى الموز بوصفه "مبرد" الفاكهة التي يمكن أن تخفض درجة حرارة الجسم الطبيعية والعاطفية للأمهات الحوامل.. في تايلاند ، على سبيل المثال ، تأكل النساء الحوامل الموز لضمان ولادة الطفل في درجة حرارة معتدلة. الاضطرابات العاطفية الموسمية

(الحزن): الموز يمكن أن يساعد الذين يعانون من الحزن لأنه يحتوي على محسن المزاج الطبيعي التربتوفان.

التدخين واستعمال التبغ: يمكن أن يساعد الموز الأشخاص الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين. كما يساعد الجسم على التعافي من تأثيرات انسحاب النيكوتين. الإجهاد: البوتاسيوم معدن حيوي ، يساعد على جعل نبض القلب متوازنا ، وإرسال الأوكسجين إلى الدماغ كما ينظم توازن الماء في الجسم.. عندما نشعر بالإرهاق ، ترتفع نسبة الأيض ، مما يخفض مستويات البوتاسيوم. ويمكن إعادة التوازن بوجبات خفيفة من الموز الغني بالبوتاسيوم.

السكتات الدماغية:وفقا لبحث نشر في مجلة New England الطبية ، فإن تناول الموز كجزء من حمية منتظمة يمكن أن يقلل خطر الموت بالسكتة بنسبة تصل إلى 40٪.

الثآليل (الدمامل):أولئك الذين يحرصون على البدائل الطبيعية ويريدون معالجة ثؤلول ، تأخذ قطعة من قشرة موز وتوضع على ثؤلول ، من الجانب الأصفر الخارجي (القشرة) بعناية واستمرار على الجلد بشريط لاصق (بلاستر) أو الشريط الطبي! لذلك ، الموز حقا هو علاج طبيعي لكثير من العلل. فعند مقارنته بالتفاح نجد أن الموز يفوقه بأربع مرات من البروتين ، والكربوهيدرات مرتين وثلاث مرات أكثر فسفور ، وخمس مرات أكثر فيتامين (أ) وحديد ، ومرتان من الفيتامينات الأخرى والمعادن. كما أنه غني بالبوتاسيوم ويعد واحدا من أفضل الأطعمة قيمة ولذلك ربما يكون حان الوقت لتغيير تلك عرفة الجملة المعروفة وقول: "موزة يوميا تغنيك عن الطبيب!"

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