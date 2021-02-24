فاصوليا خضراء محمصة بالسمسم

تعلمي وصفة صحية محضرة ببساطة وبشكل مثالي في الفرن، هذه الفاصوليا الخضراء المحمصة بالسمسم هي طبق جانبي سهل ولذيذ ...

سلطة لو مين المطبوخة

المكونات:

1 رطل من الفاصوليا الخضراء

1 ملعقة كبيرة زيت طبخ

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

2 فص ثوم

1 ملعقة كبيرة زيت سمسم محمص

1 ملعقة صغيرة سمسم

الطريقة:

سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت. اغسلي الفاصوليا الخضراء واقطعي السيقان. افرمي الثوم.

حضري صينية فرن كبيرة بورق زبدة لسهولة التنظيف ، إذا رغبت في ذلك. أضيفي الفاصوليا الخضراء ، والثوم المفروم ، وزيت الطهي ، وصلصة الصويا إلى صينية الخبز ، ثم قلبي الفاصوليا حتى تتغطى بالزيت ، وصلصة الصويا ، والثوم المفروم. انشري الفاصوليا بالتساوي على صينية الخبز.

تحمص الفاصوليا الخضراء في فرن مسخن بالكامل لمدة 15 دقيقة.

بعد 15 دقيقة ، أخرجيها من الفرن ورشي عليها 1 ملعقة كبيرة زيت سمسم محمص ورشي عليها 1 ملعقة صغيرة من بذور السمسم. قلبيها جيدًا.

أعيدي الفاصوليا الخضراء إلى الفرن واشويها لمدة 5 دقائق إضافية أو حتى تتحول الفاصوليا إلى اللون البني الذهبي قليلاً. قدميها على الفور.

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