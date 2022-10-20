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فانيليا بافلوفا مع الأناناس والباشن فروت

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 20 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:00
فانيليا بافلوفا مع الأناناس والباشن فروت
فانيليا بافلوفا مع الأناناس والباشن فروت

فانيليا بافلوفا مع الأناناس والباشن فروت تعلمي معنا اعداد طبق البافلوفا هذا لنهاية راقية وفريدة لوجبة العشاء أو كحلوى شهية للأطفال . الأناناس والباشن فروت هو مزيج رائع.

فانيليا بافلوفا مع الأناناس والباشن فروت

المكونات:

فانيليا بافلوفا مع الأناناس والباشن فروت

3 بياض بيض

115 جرام سكر ناعم

2 ملعقة صغيرة دقيق ذرة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

200 جرام قشدة طازجة

25 جرام سكر بودرة

نصف ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

200 جرام أناناس مقطعة إلى قطع صغيرة

2 باشن فروت ، بدون البذور

أوراق نعناع مبشورة (اختياري)

فانيليا بافلوفا مع الأناناس والباشن فروت

الطريقة:

  1. يسخن الفرن إلى 130 درجة مئوية / 110 درجة مئوية مع مروحة. تغلف صينية الخبز بورق الزبدة. ارسم أربع دوائر ، بقطر 8-10 سم ، على ورق الخبز ، ثم اقلبها. اخفقي بياض البيض في وعاء كبير باستخدام خفاقة كهربائية حتى تتشكل قمم متيبسة. اخفقي السكر تدريجيًا حتى يصبح سميكًا ولامعًا ، ثم اضيفي دقيق الذرة وعصير الليمون.
  2. ضعي المرينغ في شكل دوامات على الدوائر المحددة ، واضغطيها في المنتصف ، ثم اخبزيها على الرف السفلي لمدة 55 دقيقة -1 ساعة حتى تنضج من الخارج وتجف في الأسفل. أغلق الفرن واترك الباب مفتوحًا واترك المرينغ ليبرد تمامًا. يمكن صنعها قبل يوم وحفظه في حاوية محكمة الإغلاق.
  3. اخفقي الكريمة الطازجة في وعاء مع السكر البودرة وخلاصة الفانيليا حتى تصبح كثيفة وطرية. اخلطي الأناناس وفاكهة الباشون معًا في وعاء منفصل. للتجميع ، ضعي ربع مزيج الكريمة الطازجة في كل مرينغ ، ثم ضعي فوقها الأناناس وفاكهة الباشن ، ورشي عليها عصير فاكهة الباشن.  زيني بأوراق النعناع للتقديم ، إذا أردت.

ما هو الفرق بين المرينغ والبافلوفا؟
كلاهما يتطلب خفق بياض البيض في رغوة ، مع خلط السكر ، ثم يتم خبزه على درجة حرارة منخفضة حتى يجف. ومع ذلك ، فإن المرينغ مقرمش وجاف في جميع الأنحاء ، في حين أن البافلوفا مقرمشة من الخارج ، ولكنها هشة وناعمة وشبيهة بالمارشملو من الداخل.

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