فانيليا بافلوفا مع الأناناس والباشن فروت

يسخن الفرن إلى 130 درجة مئوية / 110 درجة مئوية مع مروحة. تغلف صينية الخبز بورق الزبدة. ارسم أربع دوائر ، بقطر 8-10 سم ، على ورق الخبز ، ثم اقلبها. اخفقي بياض البيض في وعاء كبير باستخدام خفاقة كهربائية حتى تتشكل قمم متيبسة. اخفقي السكر تدريجيًا حتى يصبح سميكًا ولامعًا ، ثم اضيفي دقيق الذرة وعصير الليمون.

يسخن الفرن إلى 130 درجة مئوية / 110 درجة مئوية مع مروحة. تغلف صينية الخبز بورق الزبدة. ارسم أربع دوائر ، بقطر 8-10 سم ، على ورق الخبز ، ثم اقلبها. اخفقي بياض البيض في وعاء كبير باستخدام خفاقة كهربائية حتى تتشكل قمم متيبسة. اخفقي السكر تدريجيًا حتى يصبح سميكًا ولامعًا ، ثم اضيفي دقيق الذرة وعصير الليمون.

يسخن الفرن إلى 130 درجة مئوية / 110 درجة مئوية مع مروحة. تغلف صينية الخبز بورق الزبدة. ارسم أربع دوائر ، بقطر 8-10 سم ، على ورق الخبز ، ثم اقلبها. اخفقي بياض البيض في وعاء كبير باستخدام خفاقة كهربائية حتى تتشكل قمم متيبسة. اخفقي السكر تدريجيًا حتى يصبح سميكًا ولامعًا ، ثم اضيفي دقيق الذرة وعصير الليمون.

يسخن الفرن إلى 130 درجة مئوية / 110 درجة مئوية مع مروحة. تغلف صينية الخبز بورق الزبدة. ارسم أربع دوائر ، بقطر 8-10 سم ، على ورق الخبز ، ثم اقلبها. اخفقي بياض البيض في وعاء كبير باستخدام خفاقة كهربائية حتى تتشكل قمم متيبسة. اخفقي السكر تدريجيًا حتى يصبح سميكًا ولامعًا ، ثم اضيفي دقيق الذرة وعصير الليمون.

يسخن الفرن إلى 130 درجة مئوية / 110 درجة مئوية مع مروحة. تغلف صينية الخبز بورق الزبدة. ارسم أربع دوائر ، بقطر 8-10 سم ، على ورق الخبز ، ثم اقلبها. اخفقي بياض البيض في وعاء كبير باستخدام خفاقة كهربائية حتى تتشكل قمم متيبسة. اخفقي السكر تدريجيًا حتى يصبح سميكًا ولامعًا ، ثم اضيفي دقيق الذرة وعصير الليمون.