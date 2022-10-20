فانيليا بافلوفا مع الأناناس والباشن فروت تعلمي معنا اعداد طبق البافلوفا هذا لنهاية راقية وفريدة لوجبة العشاء أو كحلوى شهية للأطفال . الأناناس والباشن فروت هو مزيج رائع.
فانيليا بافلوفا مع الأناناس والباشن فروت
المكونات:
3 بياض بيض
115 جرام سكر ناعم
2 ملعقة صغيرة دقيق ذرة
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
200 جرام قشدة طازجة
25 جرام سكر بودرة
نصف ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا
200 جرام أناناس مقطعة إلى قطع صغيرة
2 باشن فروت ، بدون البذور
أوراق نعناع مبشورة (اختياري)
فانيليا بافلوفا مع الأناناس والباشن فروت
الطريقة:
- يسخن الفرن إلى 130 درجة مئوية / 110 درجة مئوية مع مروحة. تغلف صينية الخبز بورق الزبدة. ارسم أربع دوائر ، بقطر 8-10 سم ، على ورق الخبز ، ثم اقلبها. اخفقي بياض البيض في وعاء كبير باستخدام خفاقة كهربائية حتى تتشكل قمم متيبسة. اخفقي السكر تدريجيًا حتى يصبح سميكًا ولامعًا ، ثم اضيفي دقيق الذرة وعصير الليمون.
- ضعي المرينغ في شكل دوامات على الدوائر المحددة ، واضغطيها في المنتصف ، ثم اخبزيها على الرف السفلي لمدة 55 دقيقة -1 ساعة حتى تنضج من الخارج وتجف في الأسفل. أغلق الفرن واترك الباب مفتوحًا واترك المرينغ ليبرد تمامًا. يمكن صنعها قبل يوم وحفظه في حاوية محكمة الإغلاق.
- اخفقي الكريمة الطازجة في وعاء مع السكر البودرة وخلاصة الفانيليا حتى تصبح كثيفة وطرية. اخلطي الأناناس وفاكهة الباشون معًا في وعاء منفصل. للتجميع ، ضعي ربع مزيج الكريمة الطازجة في كل مرينغ ، ثم ضعي فوقها الأناناس وفاكهة الباشن ، ورشي عليها عصير فاكهة الباشن. زيني بأوراق النعناع للتقديم ، إذا أردت.
ما هو الفرق بين المرينغ والبافلوفا؟
كلاهما يتطلب خفق بياض البيض في رغوة ، مع خلط السكر ، ثم يتم خبزه على درجة حرارة منخفضة حتى يجف. ومع ذلك ، فإن المرينغ مقرمش وجاف في جميع الأنحاء ، في حين أن البافلوفا مقرمشة من الخارج ، ولكنها هشة وناعمة وشبيهة بالمارشملو من الداخل.
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