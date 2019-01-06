حضري الفتوش بالبقلة

يعتبر الفتوش من المقبلات الشامية، اليكم طريقة عمل طبق الفتوش بالبقلة، وصفة شهية جداً وغنية بالعناصر الغذائية، حضري طبق فتوش البقلة ونوعي بأصناف سفرتك الطيبة.