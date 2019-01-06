حضري الفتوش بالبقلة
وصفة الفتوش بالبقلة
يعتبر الفتوش من المقبلات الشامية، اليكم طريقة عمل طبق الفتوش بالبقلة، وصفة شهية جداً وغنية بالعناصر الغذائية، حضري طبق فتوش البقلة ونوعي بأصناف سفرتك الطيبة.
المقادير:
- خيار : 1 حبة (مفروم).
- بندورة : 1 حبة (مفرومة).
- البقلة : ملعقة كبيرة (مفرومة خشن).
- الفجل : 1 حبة (حبة صغيرة مفرومة خشن).
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة.
- سماق : ربع ملعقة صغيرة.
- عصير الليمون : ملعقة كبيرة.
- ملح : ربع ملعقة صغيرة.
- خس : كوبان (مفروم خشن).
- النعناع : ملعقة صغيرة (أخضر ومفروم).
- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم).
- الفلفل الأخضر : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم).
- الخبز العربي : نصف رغيف (مقطع لمربعات ومقلي).
ما هي فوائد الفتوش الصحية في رمضان؟
طريقة التحضير:
1. اخلطي الخس والخيار والبندروة والفلفل والفجل في وعاء عميق.
2. أضيفي البقلة والبقدونس و النعناع والبصل الأخضر والخبز المقلي واخلطي.
3. أضيفي الملح وزيت الزيتون وعصير الليمون والسماق وقدميها.
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