فساتين بسيطة وخفيفة تناسب يوم الجمعة

معظم الناس يحافظون على قدسية يوم الجمعة رغم سرعة وتيرة الحياة، ولم يتخلوا عن اللمات العائلية الجميلة، ورؤية الجيران والأصدقاء في بعض الأحيان، ويعتبر يوم الجمعة هو يوم الترفيه عن النفس والراحة ‏والاستجمام بعد عمل أسبوع كامل طويل ومتعب.

تألقي في يوم الجمعة وارتدي فساتين بسيطة وخفيفة ولكن بتنسيقات مختلفة تناسب فصلي الصيف والخريف، لأن الفساتين هي المفضلة لك والأريح في خروجات يوم الجمعة سواء مع العائلة أو الأصدقاء.

وهناك العشرات من الموديلات الجديدة التي لا تعد ولا تحصى التي سنقدمها لكِ من محلات مانجو Mango، تناسب هذه الفساتين فصل الصيف والخريف أيضاً، ما رايك بها؟

إطلالات رياضية تناسب خروجات يوم الجمعة