فساتين ربيعية عملية للأمهات من وحي عيد الأم‎، منذ بداية شهر مارس تبدأ كل أم تفكر بأناقتها في يوم عيدها، من الضروري أن لا تنسي نفسها في خضم مسؤوليات ومشاغل الحياة، فيجب أن تمنح نفسها مساحة كافية لترفه عن روحها وتدلل نفسها لأنها تستحق ذلك!

اخترنا لك عزيزتي الأم فساتين ربيعية عملية للأمهات من وحي عيد الأم‎ من ماركات زارا بألوان وموديلات مختلفة لنذكرك بضرورة أن تدللي نفسك في عيد الأم الذي يصاف في 21 مارس / آذار، أي الفساتين يناسبك أكثر؟

تاريخ عيد الأم

يُنسَب الفضل بظهور الاحتفال بعيد الأم في الولايات المُتّحدة إلى امرأة تدعى آنا جارفس، إلا أنَّ الفكرة بدأت في الحقيقة مُنذ عام 1872؛ ففي تلك السّنة اقترحت المُؤلّفة الأمريكيّة جوليا وورد هوي اعتماد هذا العيد الوطنيّ، ولم يكُن الهدف الأصليّ الاحتفال بالأمّهات بقدر ما كان إيجاد وسيلة للتّرويح عن النّاس من مآسي الحرب الأهليّة الأمريكيّة التي كانت قد وضعت أوزارها مُنذ سنوات قليلة آنذاك. دعت جوليا هوي الأمّهات إلى الاحتفال بهذا العيد بعدّة مظاهر، مثل التجمّع في الكنائس والسّاحات، وإلقاء الخطب والمواعظ وغير ذلك.

أمّا آنا جارفس فقد دعت إلى الاحتفال بعيد الأم كمُناسبة وطنيّة للمرّة الأولى في الثاني عشر من مايو سنة 1907، حيث أقامت تجمُّعاً عامّاً في كنيسة ببلدة غرافتون في ولاية فرجينيا الغربيّة، وبفضل جُهودها الحثيثة وخلال خمس سنوات من ذلك التّاريخ فحسب أصبحت جميع مُدن الولايات المُتّحدة الكُبرى تحتفل بمظاهر عيد الأم في كلّ عام، وفي سنة 1914 أعلن الرّئيس الأمريكيّ وودرو ويلسون عن تحويل عيد الأم إلى عطلة وطنيّة رسميّة في أمريكا، وانتشر بعدها التّقليد ليصل مُعظم بلدان العالم.

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