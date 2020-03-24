فساتين صوف تناسب أجواء العمل خلال الحجر المنزلي

تسبب فيروس كورونا في تداعيات خطيرة وواسعة أثرت على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وفرضت العديد من الشركات الكبيرة والصغيرة سياسة العمل من المنزل لضمان سلامة موظفيها من العدوى.

ويعتبر خيار العمل من المنزل في مثل هذه الحالات الطارئة يعد حلاً آمنا لجميع العاملين بالقطاعي العام والخاص، ويجب أن نتأقلم مع نمط الحياة المؤقت الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا، وربما مللتي من ارتداء البيجامات طيلة هذه الفترة واشتقتِ لأناقتك ومن الاهتمام لبشرتك وشعرك، ولكن أيضا شعور الراحة في الملابس مميز.

"موقع البوابة" يُنصح عند العمل من المنزل عدم ارتداء البيجامات حتى تشعري بأجواء العمل، ولكن أيضًا التخلص من الجينز والملابس الرسمية أمر مريح.

نقدم لكِ عزيزتي الأنيقة مجموعة فساتين ستشعرك بالراحة في المنزل مع لمحة رسمية عن البيجاما، كما أنها تناسب أي اجتماع الكتروني في الفترة المقبلة، ارتديها مع حذاء خفيف مميز يزيد من أناقتك ومع مكياج بسيط يناسب التواجد في المنزل.

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