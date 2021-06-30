فساتين ناعمة 2021 تخطف الأنفاس

هل تفضلين ارتداء الفساتين في فصل الصيف؟ ما هي الموديلات التي تفضلينها في هذا الموسم؟

تبقى الفساتين الناعمه هو الخيار الأنسب والأكثر أماناً في فصل الصيف، في مختلف الإطلالات، سواء كانت يومية أو رسمية، وذلك بشكل خاص بالنسبة لصاحبات الأسلوب البسيط وغير المجازف.

الفستان الناعم يمكن إضافة عليه الكثير من الأكسسوارات، مثل الحزام أو البروش، لنقل اللوك إلى مستوى آخر، منكّه بلمسة حيوية أكثر. لهذا السبب.

لتكوني كالفراشة المبتهجة في صيف 2021 نقدم لكِ تشكيلة مميزة وأنيقة من الفساتين القصيرة المقدمة من زارا،نتمنى أن تنال إعجابكم هذه المجموعة!

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