طريقة تحضير فشار بنكهة الزبد والعسل

فشار بنكهة الزبد والعسل

المقادير:

• زيت نباتى، يغطى قاع الحلة

• ½ كوب ذرة فشار

• 60 جرام زبد

• 1 ملعقة كبيرة عسل نحل

• ¼ كوب سكر

الطريقة:

1. ضعى الزيت وذرة الفشار فى حلة متوسطة الحجم وغطيها. ضعى الحلة على نار متوسطة واتركيها حتى تفرقع حبات الذرة، ثم ارفعيها من على النار حين يكون هناك فرقعة واحدة كل ثانية.

2. افرغى الفشار فى وعاء وازيلى حبات الذرة التى لم تفرقع.

3. اخلطى الزبد والسكر والعسل فى مقلاة. سخنيهم حتى يذوب السكر ثم اغلى المزيج، ثم ارفعيه من الحرارة.

4. صبى الخليط على الفشار، واخلطيه جيداً ليتخلل كل حبات الفشار.

5. صبى الفشار على صينية مبطنة بورق الزبد ليبرد قبل التقديم.

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