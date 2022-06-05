فضل الأشهر الحرم وأفضل الأدعية، إن الله فضّل هذه الأشهر الأربعة عن غيرها من الأشهر، وهي شهر رجب، وشهر ذي القعدة، ذي الحجة، محرم، وزادها شرف عن باقي الشهور، وعظّم فيها الذنوب، وجعل الأعمال الصالحة مثل الاستغفار والصلاة على النبي في هذه الأشهر مكانة عظيمة وكبيرة.

ويعتبر ارتكاب الظلم بأي نوع من أنواعه فيها أعظم وأكثر خطيئة عن غيرها من أشهر العام، فلذلك كان ارتكاب ما حرمه الله وانتهاك حرمة هذه الأشهر ذنب عظيم، فالله يعظم من الأيام والأشهر والرسل ما يشاء.

لماذا سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم؟

سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم لأن الله تعالى جعل لها حرمة وشأنا عظيمًا وفضلها على كل الشهور، إلى جانب أنه تم ذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية.

وقال الله عز وجل في كتابه العزيز "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ”، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ” ألا إنَّ الزمانَ قد استدار كهيئتِه يومَ خلق اللهُ السمواتِ والأرضَ السنةُ اثنا عشرَ شهراً منها أربعةٌ حُرُمٌ ثلاثةٌ مُتوالياتٌ ذو القعدةِ وذو الحجةِ والمحرمِ ورجبُ مضرَ الذي بين جمادى وشعبانَ".

أدعية الأشهر الحرم

اللهم بحق شهرك الحرام اقض حوائج المحتاجين وتقبل منا التوبة فيه وأعنا على ذكرك وصومه وكل ما يرضيك عنا وفيه صلاح أحوالنا.

اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في أمرٍ جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نُطيق فاللهم ادفع عن المسلمين ما لا يطيقون، واغفر لهم ما لايعلمون، واشفهم شفاءً لا يغادر سقمًا يا رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، اللّهم آمين.

اللهم أهله علينا بالأمن السلام وأعنا فيه على كل عمل يرفع منزلتنا في الآخرة وآتنا فيه من خير الدنيا ما يعيينا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

اللهم ارزقنا في رجب بعمل يرضيك عنا ولا تدع فيه من ذنوبنا شيء إلا غفرته واحفظنا من كل سوء كما حفظت نبيك ورسالته.

الأدعية المستحبة في الأشهر الحرم

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وأجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك ربي من الشر كله، عاجله وأجله ما علمت منه، وما لم أعلمه، اللهم خير كل ما سألك به عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك ربي من النار، وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إني أسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيراً

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، كما أسألك ربي شكر نعمتك، وحسن عبادتك، ربي أسألك قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وأسألك خير ما تعلم.

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، واحمني إنك أن الغفور الرحيم.

أفضل الأعمال المستحبة في الأشهر الحرم

الزكاة والصدقات.

الصلاة

الصيام.

كثرة ذكر الله.

البعد عن ظلم الناس.

الدعاء

كثرة الاستغفار

الصلاة على النبي.

دعاء دخول الأشهر الحرم وسبب تسميتها بهذا الاسم

شروط التسجيل في الحج 1443