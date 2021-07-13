فضل الذكر في أيام العشر من ذي الحجة

ذكر الله تعالى هذه الأيام في كتابه الكريم: قال تعالى: "وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ" (الحج:27، 28) . قال ابن عباس: "أيام العشر".

كما قال تبارك وتعالى: (وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ” (الفجر:1-4)، وقال ابن عباس: “هي ليالي العشر الأول في ذي الحجة”.

وقوله تعالى: (وَالْفَجْرِ) خصه بعضهم بفجر يوم النحر.

كما قال النيسابوري: "إقسام الله تعالى بهذه الأمور ينبئ عن شرفها وأن فيها فوائد دينية ودنيوية". عن أنس بن مالك قال: "كان يقال في أيام العشر: بكل يوم ألف يوم ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم" والمقصود بالحديث هما توضيح فضل العشر الأوائل من ذي الحجة وخاصة يوم عرفة. رواه البيهقي والأصبهاني.

كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما من أيام، العمل الصالح فيها أحب إلى الله، من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه، وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء".

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