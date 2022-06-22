فضل العشر الأوائل من ذي الحجة،ما هي الأيام المعلومات؟ فضل أول يوم من ذي الحجة، فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة، لماذا يصوم المسلمين في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ كل هذه المواضيع سيتم تناولها في هذا المقال.

فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق فجعل المناسك عبادة، وجعل العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل أيام الدنيا وأفضل أيام السنة وأفضلها أيام النحر وكما جعل أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وفضل شهر رمضان ولياليه العشرة الأخيرة على سائر الليالي وجعل ليلة القدر أفضل ليالي العام.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة

الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أيام الله نفحات وهبات وأعطيات، العشر الأوائل من ذي الحجة يترقبها المؤمنون ويشتاق إليها الموحدود، وأفضل أيام الدنيا على الإطلاق، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء.

تجتمع في هذه العشر الأوائل من ذي الحجة ٢٠٢٢ المقبلة علينا أنواع من العبادات العظيمة لا تجتمع في غيرها وهي: الصدقة، الأضحية،الصيام، الصلاة، الحج، فالعمل الصالح في هذه العشر أحب وأفضل عند الله من العمل في سائر العام وأفضل من سائر الأعمال الصالحة في غيره.

وهذه العشرة فاضلة في نهارها ولياليها وكذلك فإن فيها يوم عرفة ويوم النحر وأيضاً يوم التروية، والفرائض في العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من الفرائض في غيرها والنوافل فيها أفضل من النوافل في غيرها، كما قال ابن رجب رحمه الله: الصلاة فيها أفضل من الصلاة في سائر السنة، والصوم، العمرة، قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، بر الوالدين، زيارة المريض،صلة الرحم، قضاء حوائج الناس، واتباع الجنائز والإحسان إلى الجيران، وغيرها من أعمال البر.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة أن الله سبحانه وتعالى أقسم بلياليها الفاضلة، والفجر وليال عشرِ، "وليال العشر" هي العشر من ذي الحجة في قول جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهي الايام المعلومات المباركات التي شرع الله تعالى ذكره فيها على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، فقال فليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيامِ معلومات على ما رزقهم من يهيمة الأنعام.

ما هي الأيام المعلومات؟

الأيام المعلومات أيام العشر من ذي الحجة، خاتمة الأشهر المعلومات أشهر الحج التي قال الله تعالى فيها: "الحج اشهر معلومات" أي شوال وذي القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة فهذه العشر من ذي الحجة هي خاتمة الأشهر المعلومات، فالأيام المعلومات خاتمة الأشهر المعلومات، الحج أشهر معلومات هذه العشر التي سوف تأتينا الآن يا عباد الله، فيها الأيام العظيمة من يوم عرفة، يوم النحر، وفيها الأيام العظيمة وهي الأضحية، فأعدوا للأضحية واستعدوا لها.

فضل أول يوم من ذي الحجة

إذا غربت شمس آخر يوم من ذي القعدة وإذا دخلت العشر من أول يوم من ذي الحجة يمسك المضحون عن الشعر والأظفار، وفي هذا شرف لهم في تشبههم بشيء من أحكام المحرمين بالحج بالامتناع من الأخذ من الشعر والأظفار ليعتقك الله بشراً وشعراً وظفراً من النار، فما أعظم الأضحية وما أعظم أحكام الدين وما أعظم هذه النعمة، وأكثروا من التكبير والتهليل والتحميد واجعلوها في الطرقات، المدارس، الأسواق، البيوت، المكاتب.

إِلَهَنا ما أَعدَلَك، مَليكَ كُلِّ مَن مَلَك، لَبَّيكَ قَد لَبَّيتُ لَك، لَبَّيكَ إِنَّ الحَمدَ لَك، وَالمُلكَ لا شَريكَ لَك، ما خابَ عَبدٌ سَأَلَك، أَنتَ لَهُ حَيثُ سَلَك، لَولاكَ يا رَبُّ هَلَك، لَبَّيكَ إِنَّ الحَمدَ لَك، وَالمُلكَ لا شَريكَ لَك، كُلُّ نَبِيٍّ وَمَلَك، وَكُلُّ مَن أَهَلَّ لَك،وَكُلُّ عَبدٍ سَأَلَك، سَبَّحَ أَو لَبّى فَلَك، لَبَّيكَ إِنَّ الحَمدَ لَك، وَالمُلكَ لا شَريكَ لَك، وَاللَيلَ لَمّا أَن حَلِك، وَالسابِحاتِ في الفَلَك، عَلى مَجاري المُنسَلَك، لَبَّيكَ إِنَّ الحَمدَ لَك، وَالمُلكَ لا شَريكَ لَك، اِعمَل وَبادِر أَجَلَك، وَاِختُم بِخَيرٍ عَمَلَك،لَبَّيكَ إِنَّ الحَمدَ لَك،وَالمُلكَ لا شَريكَ لَك.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة مكتوبة

فضل العشر الأُوَل من ذي الحجة مكتوبة أيام عشر ذي الحجة ولياليها هي أيام خير وبركة يضاعف العمل فيها مثل الاستغفار، التسبيح، الصدقة، الكلمة الطيبة، الصلاة، الأضاحي، الصيام، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة واكثر أجراً.

لماذا يصوم المسلمين في العشر الأوائل من ذي الحجة؟

يصوم المسلمين في العشر الأوائل من ذي الحجة لأن كل يوم من هذه الايام فيه حدث مهم جداً، أول يوم من العشر الأوائل من ذي الحجة هو اليوم الذي غفر فيه الله لسيدنا آدم الذنب عندما أكل من الشجرة المحرمة.

أما اليوم الثاني من العشر الأوائل من ذي الحجة هو اليوم الذي استجاب الله فيه لدعاء سيدنا يونس عليه السلام وهو فى بطن الحوت.

اليوم الثالث هو اليوم الذى استجاب الله فيه لدعاء سيدنا زكريا ورزقه بالابن الذي كان يتمناه، وهذا يعني أن أول ثلاث أيام هو مخصص للدعاء فادع وركز بالدعاء ادع من قلبك وبعقلك ولسانك وانت صائم.

اليوم الرابع من العشر الأوائل من ذي الحجة هو اليوم الذي ولد فيه سيدنا عيسى عليه السلام، أما اليوم الخامس من العشر الأوائل من ذي الحجة هو اليوم الذي ولد فيه سيدنا موسى عليه السلام.

اليوم السادس من العشر الأوائل من ذي الحجة هو اليوم الذي فتح الله فيه لنبيه كل أبواب الخير،وهذه الأيام الثلاث أيام الرزق وأيام الفرحة والمغفرة، أما اليوم السابع من العشر الأوائل من ذي الحجة هو اليوم الذي تغلق فيه ابواب جهنم فلا تفتح حتى تنتهي العشر.

اليوم الثامن هو يوم التروية، أما اليوم التاسع وهو يوم عرفة فمن صام ذلك اليوم كان كفارة للسنة الماضية والسنة القادمة بإذن الله، وهو اليوم الذي أنزل فيه الله تعالى "اليوم أكملت لكم دينكم" .

اليوم العاشر وهو يوم عيد الأضحى ويوم التضحية ويوم الجائزة، ومن قرب فيه قرباناً كان كفارة لكل ذنوبه وسيكون يوم بدايتك بعون الله بعد انتهاء العشر أيام من ذي الحجة وكل عام وأنتم بألف خير.

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