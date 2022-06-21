أدعية الذهاب إلى الحج، ﻿أفضل دعاء في الحج، الأدعية المأثورة في الحج والتي تشمل، دعاء السفر، دعاء بعد الإحرام ، الدعاء عند دخول الحرم، دعاء عند رؤية الكعبة، دعاء بين الركن والحجر الأسود ، دعاء عند صعود الصفا، دعاء عند العودة من السفر،دعاء للوالدين بالحج،دعاء أيام الحج، كل هذه الأدعية سيتم تناولها في هذا المقال.

أدعية الذهاب إلى الحج

أدعية الذهاب إلى الحج، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سُئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، يا كريم العطاء، يا مجيب الرجاء، يا سميع الدعاء، يا رب الأرض والسماء، يا ذا المن والعطاء، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تمن علينا جميعاً بحج بيتك الحرام، اللهم منّ علينا جميعاً بحج بيتك الحرام، اللهم منّ علينا جميعاً بحج بيتك الحرام، وزيارة حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمُّ السلام يا رب العالمين وارزقنا الوقوف على جبل عرفات والمبيت بمزدلفة وحضور كل مناسك الحج يا رب العالمين.

أدعية الذهاب إلى الحج، أدعية الذهاب إلى الحج، اللهم ارزقنا وارزق كل مسلم يريد أن ينال زيارة بيتك، اللهم إني أستودعك كل الحجاج المسلمين، اللهم تقبل دعائهم، اللهم اجعل حجهم سهلًا، يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين إنك بالإجابة قدير.

أدعية الذهاب إلى الحج، اللهم يسّر للحجاج حجهم يا رب العالمين، اللهم بلغنا جميعا بيتك الحرام يا كريم، اللهم بلغنا جميعًا المسجد الحرام، وحرم رسولك الكريم، إنَّه لا يقدر على ذلك غيرك، ولا يأتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله.

أدعية الذهاب إلى الحج، اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام والسجود فيه وتوفنا وأنت راضٍ عنا وارزقنا حسن الخاتمة وأدخلنا جنة الفردوس مع الأبرار وأجرنا من النار أنا وكل من قال آمين يا رب العالمين.

﻿اللهم يسّر لنا زيارة بيتك الحرام بالحج، اللهم إني أستودعك كل من جاء إلى بيتك الحرام، يا رب ردهم ردًا جميلًا، اللهم تقبل منهم، واغفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر.

اللهم تقبل منا خالص أعمالك، وارزقنا الذهاب للحج مع من نريد يا رب العالمين.

أسأل الله أن يتقبّل من كل الحجاج دعائهم وصلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن وأن يرزقنا الذهاب إلى الحج يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك بالإجابة قدير.

اللهم تقبل من حجاج بيتك الحرام وارزقنا الذهاب للحج واكتب لنا زيارة لبيتك الحرام، وزيارة قبر رسولك -صلّى الله عليه وآله وسلّم- يا رب العالمين.

اللهم يسّر للحجاج طريقهم، واجعله حجًا مقبولًا وذنبًا مغفورًا، واكتب لنا معهم زيارة قريبة يا رب العالمين.

اللهم تقبل منّا صالح الأعمال وارزقنا زيارة بيتك الحرام عاجلًا غير آجل يا رب العالمين.

اللهم ارزقني الذهاب إلى الحج يا رب العالمين؛ فالقلب فاض شوقًا لزيارة بيتك الحرام.

اللهم لك الحمد لا إله إلّا أنت المنّان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حيّ يا قيّوم أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن ترزقني زيارة بيتك الحرام عاجلًا غير آجل وزيارة قبر رسولك -صلّى الله عليه وآله وسلّم- يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك بالإجابة قدير.

اللهم إني أسألك الذهاب إلى بيتك الحرام، وزيارة كعبتك المشرفة والطواف عندها، وارزقني الحج مع من أحب يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك بفضلك ومنتك، أن تمن علينا بزيارة بيتك الحرام والحج فيه، وأن تقدر لنا القيام بالطواف والوقوف بعرفات، وزيارة قبر نبيك المصطفى -صلّى الله عليه وآله وسلّم- يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين إنك بالإجابة قدير.

اللهم إياك أرجو ولك أدعو فبلغني صالح عملي وارزقني الحج وزيارة بيتك الحرام، واغفر لي ذنوبي، وامنن علي بما أمننت به على أهل طاعتك إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين فالقلب قد فاض من الشوق فقدّر لنا زيارة مكة والطواف بالحرم المكيّ وبلوغ مناسك الحج والمبيت بمزدلفة والوقوف على جبل عرفات يا رب العالمين.

اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورًا وارزقني حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين.

﻿أفضل دعاء في الحج

اللهم أعني ولا تعن على، وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وترد بها الفتن عنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا.

الأدعية المأثورة في الحج

دعاء السفر

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ* وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقَلَب في المال والأهل والولد.

دعاء بعد الإحرام

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

الدعاء عند دخول الحرم

أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم باسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.

دعاء عند رؤية الكعبة

اللهم زِدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزِدْ من شرَّفه وكرَّمه ممَّن حجَّه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحَيِّنَا ربنا بالسلام.

دعاء بين الركن والحجر الأسود

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

دعاء عند صعود الصفا

يقرأ قوله تعالى: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ"، ثم يقول بعدها (أبدأ بما بدأ الله به)، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعها عند الدعاء ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

دعاء عند صعود المروة

دعاء عند صعود المروة حيث يقرأ قوله تعالى: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ"، ثم يقول بعدها (أبدأ بما بدأ الله به)، ثم يرقى على المروة حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه كما يرفعها عند الدعاء، ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

دعاء عند العودة من السفر

لا إله إلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْك ولَهُ الحمْدُ ، وَهُو على كلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ .

آيِبُونَ تَائِبُونَ عابِدُونَ ساجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. صدقَ اللَّه وَعْدهُ، وَنَصر عبْده ، وَهَزَمَ الأَحزَابَ وحْدَه، متفقٌ عليه.

دعاء للوالدين بالحج

اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، أن تبسط على والدي من بركاتك ورحمتك ورزقك، اللهم ألبسهما العافية حتى يهنئا بالمعيشة، واختم لهما بالمغفرة حتى لا تضرهما الذنوب.

اللهم اكفهما كل هول دون الجنة حتى تُبَلِّغْهما إياها، برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا رب لا تجعل في قلب أمي وأبي من الحزن والهم مثقال ذرة، ربّ ارزقهما أجمل مما يتمنياه، وأسعِد قلبهما ليسعد قلبي يا كريم يا الله.

اللهم اغفر لوالديّ جميع ما مضى من ذنوبهم، واعصمهم فيما بقي من عمرهم، وارزقهم عملا زكياً ترضى به عنهما.

اللهم لا تجعل لهما ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرٍجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضاً ولهما فيها صلاح إلا قضيتها.

اللهم لا تجعل لهما حاجة عند أحد غيرك، اللهم وأقر أعينهما بما يتمنياه لنا في الدنيا.

اللهم اشفِ والدينا شفاءً لا يغادر سقماً، وألبسهما لباس العافية.

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، ابسط على والديّ من فضلك العظيم وجودك الواسع ما تشرح به صدورهما لعبادتك وطاعتك، والأنس بك والعمل بما يرضيك.

اللهم بارك لهما في عمرهما بركة تهنئهما بها في معيشتهما، وتلبسهما بها ثوب العافية في قلبهما وروحهما وعقلهما وجسدهما، اللهم إغنهما من فضلك، وأعنهما في حلهما وترحالهما وذهابهما وإيابهما.

اللهم أطل في عمر أبي وأمي مع العافية في صحتهما ودينهما، واجعل اللهم آخر كلامهما من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله.

دعاء أيام الحج

اللهم زِدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة، وزِدْ من شرَّفه وكرَّمه ممَّن حجَّه أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، فحَيِّنَا ربنا بالسلام.

دعاء يوم عرفة

دعاء دخول الأشهر الحرم وسبب تسميتها بهذا الاسم