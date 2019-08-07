فضل صلاة عيد الأضحى‎

صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى فيها تطهير لنفس المسلم وينال من صلاهما خير وثواب كبير، ومما يدل على فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على حضورها، وهي أفضل النوافل.

حكم صلاة العيد اختلفت آراء أهل العلم في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال:

- القول الأول: ذهب الشافعية والمالكية إلى أن صلاة العيدين سنة مؤكدة.

- القول الثاني: ذهب أحمد بن حنبل إلى أن صلاة العيد فرض كفاية.

- القول الثالث: ذهب أبو حنيفة وهو قول عند الحنابلة إلى أن صلاة العيد واجبة.

أحكام صلاة العيدين:

هناك أحكام عديدة ذكرها العلماء تشرع في صلاة العيدين منها:

- استحاب التجمل والتزين عند الخروج يوم العيد.

- استحباب أكل شيء من الطعام قبل الخروج إلى صلاة الفطر، بينما يسن تأخير الفطر يوم الأضحى حتى يعود من الصلاة ليأكل من أضحيته.

- استحباب صلاة العيد في مصلى خارج المسجد.

- استحباب الذهاب إلى صلاة العيد ماشياً.

- استحباب مخالفة الطريق يوم العيد، فيخرج إلى الصلاة من طريق ويعود من طريق آخر.

- استحباب إخراج النساء والصبيان ليشهدوا صلاة العيد.

- وقت صلاة العيد يبدأ من الضحى بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريباً وينتهي بوقت الظهر.

- صلاة العيدين ليس لهما أذان ولا إقامة.

- صلاة العيدين ليس لهما سنة قبيلة لكن إذا صليت في المسجد فيشرع له أن يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس.

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