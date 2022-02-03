شهر رجب هو الشهر السابع في التقويم الهجري ولأنّه من الأشهر الحرم فهو شهر كريم وعظيم عند الله، شهر رجب أحد الشهور الأربعة التي خصها الله تعالى بالذكر، ونهى عن الظُّلم فيها تشريفاً لها، ويترك فيه العَرب القتال إحتراماً وتعظيماً له.

وقد ذكر الله في كتابِه العزيز: ((إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْد اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّين الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِن أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ))[التوبة:36]

٨ طاعات عليك اغتنامها في شهر رجب لتؤمن رضا ربك

الإكثار من الصيام

التصدق ولو بالقليل

الدعاء

بر الوالدين

قراءة القرآن وتدبر آياته

المداومة على أداء النوافل

أداء العمرة متى كان ذلك ممكناً

ترك الظلم

دعاء شهر رجب

اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين آمين يا رب العالمين.

فضل الصيام في شهر رجب

الصيام في شهر رجب لم يثبت حديث صحيح في ذلك على وجه التخصيص، كذلك لم تنص الشريعة الإسلامية على تخصيص يوم من أيام هذا الشهر المحرم بالصيام، وإنما جاء في السنة النبوية حديث ضعيف في استحباب صيام الأشهر الحرم ومنها رجب على وجه العموم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنّ كل ما ورد من الأحاديث في فضل صيام شهر رجب إنَّما هو أحاديث ضعيفة أو موضوعة، بل إنَّ عامة هذه الأحاديث مكذوبة وليست من الأحاديث الضعيفة التي تروى في فضائل الأعمال، وقال الحافظ ابن حجر: إنَّه لم يصح في فضل صيام أو قيام ليلة مخصوصة من شهر رجب حديث يحتج به.

دعاء شهر رجب وفضل صيامه