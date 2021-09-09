وصفات سريعة: فطائر الخضار بصلصة الأعشاب والثوم

استخدمي ما تبقى من الخضار المجمدة والطازجة في وصفة فطائر الخضروات السهلة واللذيذة هذه، مع صلصة الأعشاب بالثوم !

المكونات:

صلصة الأعشاب بالثوم

1/2 كوب كريمة حامضة

1/2 ملعقة صغيرة بقدونس مجفف

1/4 ملعقة صغيرة من الأوريجانو المجفف

1/4 ملعقة صغيرة ريحان مجفف

1/8 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1/8 ملعقة صغيرة من مسحوق البصل

1/8 ملعقة صغيرة ملح

1/8 ملعقة صغيرة فلفل

فطائر الخضار

نصف رطل من زهور البروكلي المجمدة

1 كوب ذرة مجمدة

1 جزرة

3 بصل أخضر

1/4 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 كوب دقيق لجميع الأغراض

بيضتان كبيرتان

3 ملاعق كبيرة زيت طهي

الطريقة:

اصنعي صلصة الاعشاب بالثوم أولاً ، بحيث يكون للنكهات بعض الوقت حتى تمتزج. في وعاء صغير ، اخلطي الكريما الحامضة والبقدونس المجفف والأوريغانو المجفف والريحان المجفف ومسحوق الثوم ومسحوق البصل والملح والفلفل. ضعي الغموس في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للأكل.

اترك البروكلي والذرة لتذوب أو استخدمي الميكروويف. نقطع البروكلي جيدًا. قشر الجزر وابشره باستخدام مبشرة جبن كبيرة. قطعي البصل الأخضر إلى شرائح.

نضيف البروكلي والذرة والجزر والبصل الأخضر في وعاء كبير. يضاف أيضًا الدقيق والبيض ومسحوق الثوم والملح. يقلّب حتى يتم دمج كل شيء بشكل متساوٍ.

تسخن 1 ملعقة كبيرة زيت طهي في مقلاة كبيرة غير لاصقة (حديد زهر أو سيراميك أو تفلون) على نار متوسطة. بمجرد أن تصبح المقلاة ساخنة ويصبح الزيت متلألئًا ، أضف خليط الخضروات إلى المقلاة في نصف كوب من الدمى ، واضغط على الخليط حتى يصبح فطيرة مسطحة بمجرد وضعها في المقلاة. اطهي الفطائر لمدة 3 دقائق على كل جانب أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً على الجانبين. قم بطهي 3 أو 4 فطائر في المقلاة في كل مرة ، مع إضافة ملعقة كبيرة أخرى من الزيت بين الدفعات. انقل الفطائر المطبوخة إلى طبق مبطن بمنشفة ورقية.

بمجرد أن تنضج جميع الفطائر ، قدمها وهي لا تزال دافئة مع صلصة الأعشاب بالثوم.

المزيد:

وصفات صيفية: سلطة الباستا مع بيستو الكايل