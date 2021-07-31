وصفات صيفية: سلطة الباستا مع بيستو الكايل

الكايل إضافة رائعة لطبق الباستا سيكون أفضل طبق أو طبق جانبي هذا الصيف...

المكونات:

1 رطل من المعكرونة

4 أكواب من الكايل

1/3 كوب زيت زيتون أو حسب الحاجة

1 ليمونة كبيرة (1/4 كوب عصير ، 1 ملعقة طعام برش)

1 فص ثوم

ربع كوب من الجوز المفروم

1/3 كوب جبن بارميزان مبشور

1/2 ملعقة صغيرة ملح أو حسب الحاجة

فلفل مطحون طازجًا حسب الرغبة

4 أوقيات موزاريلا (اختياري)

الطريقة:

احضر قدرًا كبيرًا من الماء المملح ليغلي من أجل المعكرونة. بمجرد الغليان، أضيفي المعكرونة واستمري في الغلي حتى تنضج المعكرونة. صفيها في مصفاة واتركيها تبرد.

أثناء طهي المعكرونة ، حضري البيستو. اسحب أوراق الكايل من السيقان الخشبية ، واقطعيها تقريبًا إلى شرائح رفيعة. ضعي الكايل في مصفاة واشطفيها بالماء البارد. تخلصي من الماء الزائد.

أضيفي الكايل المفروم والمغسول إلى محضرة الطعام مع زيت الزيتون وربع كوب عصير من الليمون والثوم والجوز وجبن البارميزان والملح والفلفل. اهرس المزيج حتى يصبح ناعمًا ولون أخضر فاتح. أضف المزيد من الزيت إذا لزم الأمر للسماح للخليط بأن يصبح صلصة سميكة وناعمة. تذوق البيستو واضبط الملح أو الفلفل أو عصير الليمون حسب رغبتك. نضع البيستو جانبًا.

بمجرد أن يتم تجفيف المعكرونة وتبريدها لدرجة توقف تبخيرها ، انقلها إلى وعاء كبير. أضيفي حوالي نصف كمية البيستو وقلبي حتى تتغطى المعكرونة.

قطعي الموزاريلا إلى مكعبات صغيرة ثم أضيفيها إلى المعكرونة مع حوالي 1 ملعقة كبيرة من قشر الليمون. يقلب المزيج مع مكرونة البيستو. أضيفي المزيد من البيستو حتى يغطى كل شيء بطبقة سميكة. ضعي المزيد من الفلفل الطازج وقدميه أو ضعيه في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للأكل.

المزيد:

بيتزا الكال وجبن الريكوتا