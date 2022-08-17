فطائر الموز بدقيق اللوز السريعة فطائر الموز المصنوعة من دقيق اللوز هي كل ما تحتاج اليه اذا شعرت برغبة في تناول حلوى شهية وغير مكلفة. إنها فائقة النعومة ورطبة وحلوة ومصنوعة من الموز الحقيقي. لكن هذه الفطائر لا تحتوي على سكر مضاف ، فهي خالية من الغلوتين ، باليو ، ومنخفضة الكربوهيدرات!

فطائر الموز بدقيق اللوز السريعة

المكونات:

2 حبة موز ناضجة

2 بيض

1 ملعقة كبيرة زيت جوز هند مكرر مذاب

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة قرفة

2 كوب دقيق لوز

رقائق الشوكولاتة والجوز (اختياري)

فطائر الموز بدقيق اللوز السريعة

الطريقة:

سخني الفرن إلى درجة (180 مئوية) وحضري صينية المافن . اهرسي الموز في وعاء كبير. أضيفي زيت جوز الهند المذاب والبيض والقرفة. اخفقي باستخدام شوكة للخلط . أضيفي دقيق اللوز ، والبيكنج بودر ، والملح ، واخلطيهم حتى يصبح المزيج ناعمًا. إذا كنت تستخدمي رقائق الشوكولاتة أو الجوز ، قومي بطيها في الخليط . تُسكب العجينة في صينية المافن المغطاة برذاذ الخبز ، وتُملأ الفتحات في الأعلى . اخبزيها لمدة 30-35 دقيقة ، واختبريها باستخدام عود أسنان . دعي المافن يبرد لمدة 5 دقائق في صينية المافن ، ثم انقليها إلى رف سلكي لمواصلة التبريد .

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