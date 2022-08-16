وصفة كومبوت الفراولة اللذيذة في 5 دقائق هذه مصنوعة من الفراولة الطازجة ومكونين آخرين فقط! ولا يقتصر مذاق كومبوت الفاكهة هذا على طعمه اللذيذ فحسب ، بل يتميز أيضًا بقوام المربى المثالي - حيث توجد قطع فواكه طازجة في كل قضمة منه. مربى مثالي للخبز والفطائر والحلويات والآيس كريم والمزيد!
وصفة كومبوت الفراولة اللذيذة في 5 دقائق
المكونات:
3 أكواب (500 جم) فراولة طازجة
نصف كوب سكر (أو بديل السكر)
1 ليمون ، معصور
وصفة كومبوت الفراولة اللذيذة في 5 دقائق
الطريقة:
- تنظف الفراولة وتقطع إلى نصفين أو ثلاث.
- انقل الفراولة والسكر والليمون إلى قدر وسخنها على نار متوسطة. اترك الفراولة تطهى لمدة 15 دقيقة تقريبًا ، وقم بتكسيرها قليلاً بملعقة خشبية مع التحريك بشكل متكرر.
- يجب أن يكون الخليط فقاعيًا وناعماً مثل مربى البرتقال. إذا كنت تريد أن تصبح أكثر سمكًا ، اتركها على نار خفيفة لبضع دقائق أخرى.
- يُرفع عن النار وينقل إلى وعاء زجاجي قابل للإغلاق.
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