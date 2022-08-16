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وصفة كومبوت الفراولة اللذيذة في 5 دقائق

منشور 16 آب / أغسطس 2022 - 02:00
وصفة كومبوت الفراولة اللذيذة في 5 دقائق
وصفة كومبوت الفراولة اللذيذة في 5 دقائق

وصفة كومبوت الفراولة اللذيذة في 5 دقائق هذه مصنوعة من الفراولة الطازجة ومكونين آخرين فقط! ولا يقتصر مذاق كومبوت الفاكهة هذا على طعمه اللذيذ فحسب ، بل يتميز أيضًا بقوام المربى المثالي - حيث توجد قطع فواكه طازجة في كل قضمة منه. مربى مثالي للخبز والفطائر والحلويات والآيس كريم والمزيد!

وصفة كومبوت الفراولة اللذيذة في 5 دقائق

المكونات:

وصفة كومبوت الفراولة اللذيذة في 5 دقائق

3 أكواب (500 جم) فراولة طازجة

نصف كوب سكر (أو بديل السكر)

1 ليمون ، معصور

وصفة كومبوت الفراولة اللذيذة في 5 دقائق

الطريقة:

  1. تنظف الفراولة وتقطع إلى نصفين أو ثلاث.
  2. انقل الفراولة والسكر والليمون إلى قدر وسخنها على نار متوسطة. اترك الفراولة تطهى لمدة 15 دقيقة تقريبًا ، وقم بتكسيرها قليلاً بملعقة خشبية مع التحريك بشكل متكرر.
  3. يجب أن يكون الخليط فقاعيًا وناعماً مثل مربى البرتقال. إذا كنت تريد أن تصبح أكثر سمكًا ، اتركها على نار خفيفة لبضع دقائق أخرى.
  4. يُرفع عن النار وينقل إلى وعاء زجاجي قابل للإغلاق.

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