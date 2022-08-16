وصفة كومبوت الفراولة اللذيذة في 5 دقائق

انقل الفراولة والسكر والليمون إلى قدر وسخنها على نار متوسطة. اترك الفراولة تطهى لمدة 15 دقيقة تقريبًا ، وقم بتكسيرها قليلاً بملعقة خشبية مع التحريك بشكل متكرر

انقل الفراولة والسكر والليمون إلى قدر وسخنها على نار متوسطة. اترك الفراولة تطهى لمدة 15 دقيقة تقريبًا ، وقم بتكسيرها قليلاً بملعقة خشبية مع التحريك بشكل متكرر .

انقل الفراولة والسكر والليمون إلى قدر وسخنها على نار متوسطة. اترك الفراولة تطهى لمدة 15 دقيقة تقريبًا ، وقم بتكسيرها قليلاً بملعقة خشبية مع التحريك بشكل متكرر .

انقل الفراولة والسكر والليمون إلى قدر وسخنها على نار متوسطة. اترك الفراولة تطهى لمدة 15 دقيقة تقريبًا ، وقم بتكسيرها قليلاً بملعقة خشبية مع التحريك بشكل متكرر .

انقل الفراولة والسكر والليمون إلى قدر وسخنها على نار متوسطة. اترك الفراولة تطهى لمدة 15 دقيقة تقريبًا ، وقم بتكسيرها قليلاً بملعقة خشبية مع التحريك بشكل متكرر .