فطر محشي بالسجق مع جبن الماعز والتوت البري

هل تحب تناول الفطر ولكنك مللت من الوصفات التقليدية، لما لا تجرب هذه الوصفة الفاتحة للشهية بالتوت البري والسجق!

المكونات:

1 علبة كبيرة من الفطر الطازج

16 أوقية سجق

1 كوب بقايا حشوة الديك الرومي جاهزة

¼ كوب توت بري مجفف

¼ كوب جوز البيكان المفروم

4 أونصات جبن ماعز بالتوت البري

الطريقة:

ينظف الفطر ويزال الجذع. يوضع على المناشف الورقية حتى يجف.

يطهى السجق في مقلاة كبيرة ، ويكسر إلى قطع صغيرة أثناء الطهي. بمجرد طهيها ، يوضع السجق جانباً حتى يبرد.

يضاف السجق الى معالج الطعام حتى يفرم جيدًا.

في وعاء خلط كبير ، يخلط السجق، الحشو، الجوز والتوت البري. حتى يمتزج جيدا.

يوضع خليط السجق في وعاء

يُضاف جبن الماعز ويُخلط حتى تمتزج المكونات جيداً.

يوضع خليط السجق والحشو في وعاء

يسخن الفرن إلى درجة 350 فهرنهايت.

باستخدام ملعقة تحشى كل حبة فطر بالحشوة. تُزيّن كل حبة فطر مع البيكان أو التوت البري الإضافي إذا أردت.

يوضع الفطر على ورقة مشمع على صينية الفرن ويخبز لمدة 20 دقيقة أو حتى ينضج ويبدأ في التحول الى اللون الذهبي الجميل.