فطور الكينوا بالليمون والتوت يندمج التوت الحلو والليمون جيدًا مع بديل دقيق الشوفان. الكينوا غنية بالبروتين والألياف، وهي بداية رائعة ليومك! يمكنك تحضيرها في الصباح مع كمية إضافية من الحليب مع رشة من القرفة أو جوزة الطيب.

فطور الكينوا بالليمون والتوت

المكونات:

1 كوب كينوا

2 كوب حليب خالي الدسم

رشة ملح

3 ملاعق كبيرة شراب القيقب

½ ليمون ، مبشور

1 كوب توت أزرق

2 ملاعق صغيرة بذور الكتان

الطريقة:

الخطوة 1

تشطف الكينوا في مصفاة ناعمة بالماء البارد لإزالة المرارة حتى يصبح الماء صافياً ولا يصبح رغويًا.

الخطوة 2

سخني الحليب في قدر على نار متوسطة حتى يسخن ، من 2 إلى 3 دقائق. يقلب الكينوا والملح في الحليب. يُترك على نار خفيفة متوسطة حتى يتم امتصاص الكثير من السائل ، حوالي 20 دقيقة. ارفعي القدر عن النار. قلبي شراب القيقب وقشر الليمون في خليط الكينوا. ضعي العنب البري في الخليط برفق.

الخطوة 3

يقسم خليط الكينوا بين وعاءين ؛ مع ملعقة صغيرة من بذور الكتان للتقديم.

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