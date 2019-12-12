فطيرة التفاح الهشة المقلية

هذه الفطيرة الشهية مناسبة للاحتفالات ويمكنك اعدادها مسبقا ووضعها في الفريزر ثم قليها لاحقاً.

العجينة:

كوب ونصف دقيق

ثلث كوب زبدة باردة مقطعة مكعبات

ثلث كوب حليب سائل

ملعقة صغيرة باكينج بودر

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

الحشوة:

3 حبات تفاح مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة

ثلث كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عصي تفاح

2 ملعقة صغيرة نشا

عصير نصف ليمونة صغيرة

ملعقة صغيرة قرفة

للوجه:

سكر بودرة

طريقة التحضير

نبدأ بتحضير الحشوة وذلك بوضع جميع مكونات الحشوة ماعدا التفاح في وعاء مناسب على النار مع التقليب حتى يذوب السكر ويصبح قوام الخليط أغلظ.

نضع مكعبات التفاح ونقلب جيداً ثم نخفض درجة الحرارة ونغطي الخليط ونتركه على النار لمدة 5 دقائق. يرفع الخليط من على النار وينقل في وعاء آخر حتى يبرد تاماً.

في أثناء تبريد الحشو، نبدأ في تجهيز العجينة. نخلط الدقيق مع السكر، الملح والباكينج بودر ثم نضيف مكعبات الزبدة الباردة ونخلط بأطراف الأصابع حتى يتحول الخليط الى حبيبات.

نضيف الحليب ونبدأ في تجميع العجينة حتى نحصل على عجينة متماسكة. وقد يتطلب الامر زيادة القليل من الحليب.

نغطي العجينة بالبلاستيك وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد اخراج العجينة من الثلاجة نقسمها الى 3 أقسام متساوية ونفرد كل قسم الى مستطيل كبير، نقسم كل مستطيل الى نصفين.

ندهن أطراف كل مستطيل بالحليب او الماء ثم نضيف ملعقة كبيرة من الحشو على نصف كل مستطيل ويطوى عليه الطرف الآخر مع الضغط على الأطراف.

نقلي الفطائر في زيت غزير على نار متوسطة ونخرجها من الزيت على مناديل المطبخ ثم ترش بالسكر البودرة وتقدم دافئة.

