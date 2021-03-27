كيش بالبيض والبروكلي والجبن لفطور عيد الفصح

طبق الكيش بالبيض والبروكلي لوجبة فطور رائعة صباح عيد الفصح كل عام وانتم بخير..

المكونات:

1 رطل من زهور البروكلي المجمدة

4 أوقيات من اللحم المقدد

4 بيضات كبيرة

1 كوب حليب

¼ كوب جبن بارميزان مبشور

¼ ملعقة صغيرة ملح توابل

4 أوقيات جبن شيدر متوسط ​​مبشور ، مقسم

الطريقة:

أخرج زهور البروكلي من الفريزر حتى تبدأ في الذوبان. ضع اللحم المقدد في مقلاة واطهيه على نار متوسطة منخفضة حتى يصبح لونه بنيًا ومقرمشًا. انقل اللحم المقدد إلى صحن مبطّن بمنشفة ورقية لتصفيته واسكب معظم الشحوم من المقلاة.

ارفع النار أسفل المقلاة على درجة حرارة متوسطة إلى عالية وأضف زهور البروكلي. اقليها في دهن اللحم المقدد المتبقي. انقل البروكلي إلى لوح التقطيع. قطّع الزهيرات تقريبًا إلى قطع أصغر حجمًا.

ابدأ في التسخين المسبق للفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. في وعاء متوسط ​​، اخفق البيض والحليب وجبن البارميزان وملح التوابل معًا.

قم بتغطية طبق فطيرة مقاس 9 بوصات برذاذ غير لاصق (أو زبدة ، إذا كنت تفضل ذلك). ضع البروكلي المفروم في الطبق مع نصف جبن الشيدر المبشور. فتت اللحم المقدد فوقها. قلّب البروكلي والجبن واللحم المقدد معًا.

ضع طبق الفطيرة على صينية خبز لسهولة النقل داخل وخارج الفرن. يُسكب مزيج البيض والحليب فوق اللحم المقدد والبروكلي والجبن في الطبق. ضع فوقها ما تبقى من جبن الشيدر المبشور.

اخبز الكيش لمدة 50-55 دقيقة أو حتى ينتفخ المركز ويصبح لونه بنياً ذهبياً حول الحواف. اترك الكيش يبرد قليلاً قبل تقطيعه إلى ثماني قطع وتقديمه.

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