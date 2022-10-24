فطيرة السمك بمعجون الهريسة أضيفي الهريسة إلى فطيرة السمك وضعي فوقها البطاطا الحلوة للحصول على لمسة كلاسيكية. متوازنة من الناحية التغذوية ومشبعة ، فهي مثالية لوجبة عائلية.

المكونات:

700 جرام بطاطا حلوة (3-4 قطع صغيرة أو 2 كبيرة)

3 ملاعق كبيرة زيت لفت

رشة كمون

رشة بابريكا مدخنة

1 بصلة مفرومة ناعماً

1 حبة فلفل أحمر مفرومة ناعماً

350 مل حليب نصف دسم

350 غ من خليط فطيرة السمك (تأكد من احتوائها على حدوق مدخن)

225 جم روبيان كبير مجمد ومذاب

2 ½ ملعقة كبيرة معجون الهريسة

2 ملعقة كبيرة دقيق ذرة

30 مل كريم مزدوج

200 جرام سبانخ مفرومة خشناً

فاصوليا خضراء مطبوخة على البخار للتقديم

الطريقة:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية / 160 درجة مئوية بمروحة / غاز 4. اقطعي البطاطا الحلوة بشوكة واطهيها لمدة 50 دقيقة -1 ساعة أو حتى يصبح اللب طريًا (أو في الميكروويف على حرارة عالية لمدة 5-7 دقائق). أزيلي القشرة واهرسي اللب مع ملعقتين كبيرتين من الزيت والكمون والبابريكا. توضع جانبا وتبقى دافئة .

في هذه الأثناء ، سخني مقلاة مع 1 ملعقة كبيرة زيت متبقية ، واطهي البصل والفلفل على نار متوسطة حتى يصبح طريًا ، حوالي 7 دقائق. يُسخن الحليب في مقلاة على نار خفيفة-متوسطة ويُضاف مزيج فطيرة السمك والروبيان. يُطهى لمدة 4 دقائق حتى يتحول لون القريدس إلى اللون الوردي ، ثم يُستخرج السمك والروبيان. احتفظي بالحليب .

يُضاف معجون الهريسة إلى البصل والفلفل ويُطهى لمدّة دقيقتين. قلبي خلال دقيق الذرة ، ثم أضيفي الحليب المحفوظ شيئًا فشيئًا ، مع التقليب كما تذهب ، متبوعًا بالكريمة. يُضاف السبانخ ويُطهى لمدة دقيقتين حتى ينضج ، ثم يُضاف السمك والروبيان مع التحريك بعناية لتجنب تكسيرهما .