فطيرة الفراولة الباردة وصفة حلويات باردة بالفراولة الطازجة مع طبقة مقرمشة من الجوز. يمكنك تحضيرها قبل بيوم حتى تكون جاهزة وباردة وشهية.

فطيرة الفراولة الباردة

المكونات:

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب سكر بني معبأ

1 كوب جوز مفروم

نصف كوب زبدة مذابة

2 بياض بيضه

1 كوب سكر أبيض

2 كوب فراولة مقطعة إلى شرائح

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1 كوب كريمة ثقيلة

فطيرة الفراولة الباردة

الطريقة:

الخطوة 1

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية). يدهن طبق الفرن بالزبدة.

الخطوة 2

ضعي ورق ألمنيوم على صينية الفرن. في وعاء ، اخلطي الدقيق والسكر البني والجوز والزبدة المذابة معًا. حمصي في الفرن حتى تفوح رائحة الجوز ، حوالي 15 دقيقة ؛ يقلب من حين لآخر. يرش 2/3 من مزيج الجوز بالتساوي على قاع الطبق 9X 13 بوصة.

الخطوة 3

في وعاء كبير ، اخفقي بياض البيض بعصير الليمون حتى يصبح قوامه ناعمًا. أضف السكر الأبيض تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى تتحول إلى قمم صلبة. أضيفي الفراولة.

الخطوة 4

في وعاء منفصل ، تُخفق الكريمة بالخلاط الكهربائي حتى تصبح قاسية ولكن ليست محببة. أضيفي خليط الفراولة. تُسكب في الطبق وتُوزّع بالتساوي. ضعي فوقها خليط الجوز المتبقي. تجمد لمدة 6 ساعات أو بين عشية وضحاها.

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