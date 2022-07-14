فطيرة الفراولة الباردة وصفة حلويات باردة بالفراولة الطازجة مع طبقة مقرمشة من الجوز. يمكنك تحضيرها قبل بيوم حتى تكون جاهزة وباردة وشهية.
فطيرة الفراولة الباردة
المكونات:
1 كوب دقيق لجميع الأغراض
1 كوب سكر بني معبأ
1 كوب جوز مفروم
نصف كوب زبدة مذابة
2 بياض بيضه
1 كوب سكر أبيض
2 كوب فراولة مقطعة إلى شرائح
2 ملاعق كبيرة عصير ليمون
1 كوب كريمة ثقيلة
فطيرة الفراولة الباردة
الطريقة:
الخطوة 1
سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية). يدهن طبق الفرن بالزبدة.
الخطوة 2
ضعي ورق ألمنيوم على صينية الفرن. في وعاء ، اخلطي الدقيق والسكر البني والجوز والزبدة المذابة معًا. حمصي في الفرن حتى تفوح رائحة الجوز ، حوالي 15 دقيقة ؛ يقلب من حين لآخر. يرش 2/3 من مزيج الجوز بالتساوي على قاع الطبق 9X 13 بوصة.
الخطوة 3
في وعاء كبير ، اخفقي بياض البيض بعصير الليمون حتى يصبح قوامه ناعمًا. أضف السكر الأبيض تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى تتحول إلى قمم صلبة. أضيفي الفراولة.
الخطوة 4
في وعاء منفصل ، تُخفق الكريمة بالخلاط الكهربائي حتى تصبح قاسية ولكن ليست محببة. أضيفي خليط الفراولة. تُسكب في الطبق وتُوزّع بالتساوي. ضعي فوقها خليط الجوز المتبقي. تجمد لمدة 6 ساعات أو بين عشية وضحاها.
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