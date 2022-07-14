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فطيرة الفراولة الباردة

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 14 تمّوز / يوليو 2022 - 02:00
فطيرة الفراولة الباردة
فطيرة الفراولة الباردة

فطيرة الفراولة الباردة وصفة حلويات باردة بالفراولة الطازجة مع طبقة مقرمشة من الجوز. يمكنك تحضيرها قبل بيوم حتى تكون جاهزة وباردة وشهية.

فطيرة الفراولة الباردة

المكونات:

فطيرة الفراولة الباردة

1 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب سكر بني معبأ

1 كوب جوز مفروم

نصف كوب زبدة مذابة

2 بياض بيضه

1 كوب سكر أبيض

2 كوب فراولة مقطعة إلى شرائح

2 ملاعق كبيرة عصير ليمون

1 كوب كريمة ثقيلة

فطيرة الفراولة الباردة

الطريقة:

الخطوة 1

سخني الفرن مسبقًا إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية). يدهن طبق الفرن بالزبدة.

الخطوة 2

ضعي ورق ألمنيوم على صينية الفرن. في وعاء ، اخلطي الدقيق والسكر البني والجوز والزبدة المذابة معًا. حمصي في الفرن حتى تفوح رائحة الجوز ، حوالي 15 دقيقة ؛ يقلب من حين لآخر. يرش 2/3 من مزيج الجوز بالتساوي على قاع الطبق 9X 13 بوصة.

الخطوة 3

في وعاء كبير ، اخفقي بياض البيض بعصير الليمون حتى يصبح قوامه ناعمًا. أضف السكر الأبيض تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى تتحول إلى قمم صلبة. أضيفي الفراولة.

الخطوة 4

في وعاء منفصل ، تُخفق الكريمة بالخلاط الكهربائي حتى تصبح قاسية ولكن ليست محببة. أضيفي خليط الفراولة. تُسكب في الطبق وتُوزّع بالتساوي. ضعي فوقها خليط الجوز المتبقي. تجمد لمدة 6 ساعات أو بين عشية وضحاها.

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