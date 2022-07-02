وصفة صيفية: موس القهوة اللذيذة لجميع عشاق القهوة حول العالم، هذه الحلوى الفريدة من نوعها ستلبي حاجتكم لمذاق القهوة بالإضافة الى الملمس الكريمي والبرودة المنعشة في أيام الصيف الحارة. إذا كنت ترغبين في تجربة وصفات مختلفة في المنزل ، فأضيفي وصفة حلوى القهوة الباردة هذه إلى قائمتك.

وصفة صيفية: موس القهوة اللذيذة

مكونات موس القهوة اللذيذة:

1 كوب كريمة ثقيلة

6 ملاعق كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو

4 بيضات

2 ملعقة طعام من مسحوق القهوة

1 ½ ملعقة صغيرة جيلاتين

وصفة صيفية: موس القهوة اللذيذة

كيفية تحضير موس القهوة:

الخطوة 1 نقع الجيلاتين

اخلطي الجيلاتين مع 1/4 كوب ماء بارد واتركيه جانباً لينقع لمدة 10 دقائق. افصلي صفار البيض عن بياض البيض واحتفظي بهما في أوعية مختلفة.

الخطوة 2 سخني الكريم

في قدر، سخني الكريمة الثقيلة ومسحوق القهوة ومسحوق الكاكاو على نار خفيفة حتى تذوب البودرة. لا تغلي. في وعاء ، اخفقي صفار البيض والسكر معًا. أثناء القيام بذلك، اسكبي كريمة ثقيلة ساخنة في الوعاء أثناء الخفق.

الخطوة 3 سخني الكريمة مرة أخرى

بعد خفق الكريمة الساخنة جيدًا مع صفار البيض والسكر ، انقليها إلى مقلاة على نار خفيفة واستمري في الخفق حتى يصبح كثيفًا. يُرفع عن النار ويُسكب في وعاء كبير.

الخطوة 4 أضيفي باقي المكونات

أضيفي الجيلاتين المنقوع إلى الوعاء واخلطيه مع الكريمة. يُترك مزيج الكريمة جانبًا حتى يبرد. في هذه الأثناء ، اخفقي بياض البيض حتى تتكون قمم ناعمة. بعد أن تبرد الكريمة ، يُمزج بياض البيض معها. لا تفرطي الخلط. استخدمي طريقة التقليب البطيئ للخلط.

الخطوة 5 نضع الحلوى ويقدم

صبي خليط الموس في أوعية أو أكواب صغيرة واتركيها لمدة ساعتين في الثلاجة. بعد أن يجمد، يصبح جاهزًا للتقديم.

أقرأ أيضاً:

كعكة القهوة التركية بنكهة الهيل والقرفة