  1. الرئيسية
  2. صحتكِ وجمالكِ
  3. فلافل السبانخ وطبق الحمص

فلافل السبانخ وطبق الحمص

لانا فيصل عزت

لانا فيصل عزت

منشور 02 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:00
فلافل السبانخ وطبق الحمص
فلافل السبانخ وطبق الحمص

فلافل السبانخ وطبق الحمص اصنع وعاء سلطة نباتي سهل ، مع فلافل السبانخ وطبق الحمص مع الخبز العربي والسلطة. إنه مليء بالعناصر الغذائية لعشاء صحي.

فلافل السبانخ وطبق الحمص

المكونات:

فلافل السبانخ وطبق الحمص

150 جرام سبانخ صغيرة

½  خيار مقطع إلى شرائح

1 بصلة حمراء مقطعة شرائح رفيعة

4خبز كامل الحبة ، محمص للتقديم

150 جرام سبانخ صغيرة

400 جرام علبة حمص مصفاة

1 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

½  حزمة صغيرة من البقدونس المفروم ناعماً

2 ملعقة كبيرة طحين

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون ، بالإضافة إلى زيت إضافي

400 جرام حمص مصفى

40 مل زيت زيتون ، بالإضافة إلى كمية إضافية للتقديم

1 فص ثوم مفروم خشن

1 ليمونة ، معصورة ، بالإضافة إلى كمية إضافية للتقديم (اختياري)

2 ملعقة كبيرة طحينة

فلافل السبانخ وطبق الحمص

الطريقة:

  • يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية / 170 درجة مئوية بمروحة. ضعي ورقة خبز بورق غير لاصق. نضع جميع مكونات الفلافل ماعدا الزيت في محضر الطعام ونتبلها برفق. يخفق المزيج للحصول على مزيج خشن.
  • ادهني يديك برفق ، ثم خذي ملاعق كبيرة من خلطة الفلافل ، ولفيها إلى حوالي 16 كرة وضعيها على صينية الخبز. اضغط على كل واحدة للأسفل قليلاً براحة يدك. ادهنيها باستخدام 1 ملعقة كبيرة زيت واخبزيها لمدة 20-25 دقيقة حتى تصبح متماسكة وذهبية ، مع التقليب.
  • أثناء طهي الفلافل ، اصنع الحمص. ضعي جميع مكونات الحمص في محضر طعام مع 50 مل من الماء وامزجيها حتى تصبح ناعمة وحريرية.
  • ضعي السبانخ والخيار والبصل الأحمر والفلافل في أقسام مختلفة من كل وعاء ، جنبًا إلى جنب مع القليل من الحمص ، ثم رشي زيت الزيتون الإضافي. يُطحن فوق القليل من الفلفل الأسود. قدميها مع الخبز على الجانب والمزيد من الليمون ، إذا أردت.

اقرأ أيضاً:

صينية مكعبات اليقطين المحمصة بالقرفة

هاش براونز البطاطا الحلوة

كلمات دالة:فلافل السبانخ وطبق الحمصفلافلوصفات نباتيةحمصمطبخ البوابةوصفات بالحمصوصفات بالسبانخ

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...