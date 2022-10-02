فلافل السبانخ وطبق الحمص

ادهني يديك برفق ، ثم خذي ملاعق كبيرة من خلطة الفلافل ، ولفيها إلى حوالي 16 كرة وضعيها على صينية الخبز. اضغط على كل واحدة للأسفل قليلاً براحة يدك. ادهنيها باستخدام 1 ملعقة كبيرة زيت واخبزيها لمدة 20-25 دقيقة حتى تصبح متماسكة وذهبية ، مع التقليب

ادهني يديك برفق ، ثم خذي ملاعق كبيرة من خلطة الفلافل ، ولفيها إلى حوالي 16 كرة وضعيها على صينية الخبز. اضغط على كل واحدة للأسفل قليلاً براحة يدك. ادهنيها باستخدام 1 ملعقة كبيرة زيت واخبزيها لمدة 20-25 دقيقة حتى تصبح متماسكة وذهبية ، مع التقليب .

ادهني يديك برفق ، ثم خذي ملاعق كبيرة من خلطة الفلافل ، ولفيها إلى حوالي 16 كرة وضعيها على صينية الخبز. اضغط على كل واحدة للأسفل قليلاً براحة يدك. ادهنيها باستخدام 1 ملعقة كبيرة زيت واخبزيها لمدة 20-25 دقيقة حتى تصبح متماسكة وذهبية ، مع التقليب .

ادهني يديك برفق ، ثم خذي ملاعق كبيرة من خلطة الفلافل ، ولفيها إلى حوالي 16 كرة وضعيها على صينية الخبز. اضغط على كل واحدة للأسفل قليلاً براحة يدك. ادهنيها باستخدام 1 ملعقة كبيرة زيت واخبزيها لمدة 20-25 دقيقة حتى تصبح متماسكة وذهبية ، مع التقليب .

ادهني يديك برفق ، ثم خذي ملاعق كبيرة من خلطة الفلافل ، ولفيها إلى حوالي 16 كرة وضعيها على صينية الخبز. اضغط على كل واحدة للأسفل قليلاً براحة يدك. ادهنيها باستخدام 1 ملعقة كبيرة زيت واخبزيها لمدة 20-25 دقيقة حتى تصبح متماسكة وذهبية ، مع التقليب .

أثناء طهي الفلافل ، اصنع الحمص. ضعي جميع مكونات الحمص في محضر طعام مع 50 مل من الماء وامزجيها حتى تصبح ناعمة وحريرية

أثناء طهي الفلافل ، اصنع الحمص. ضعي جميع مكونات الحمص في محضر طعام مع 50 مل من الماء وامزجيها حتى تصبح ناعمة وحريرية .

أثناء طهي الفلافل ، اصنع الحمص. ضعي جميع مكونات الحمص في محضر طعام مع 50 مل من الماء وامزجيها حتى تصبح ناعمة وحريرية .

أثناء طهي الفلافل ، اصنع الحمص. ضعي جميع مكونات الحمص في محضر طعام مع 50 مل من الماء وامزجيها حتى تصبح ناعمة وحريرية .

أثناء طهي الفلافل ، اصنع الحمص. ضعي جميع مكونات الحمص في محضر طعام مع 50 مل من الماء وامزجيها حتى تصبح ناعمة وحريرية .