فلافل السبانخ وطبق الحمص اصنع وعاء سلطة نباتي سهل ، مع فلافل السبانخ وطبق الحمص مع الخبز العربي والسلطة. إنه مليء بالعناصر الغذائية لعشاء صحي.
فلافل السبانخ وطبق الحمص
المكونات:
150 جرام سبانخ صغيرة
½ خيار مقطع إلى شرائح
1 بصلة حمراء مقطعة شرائح رفيعة
4خبز كامل الحبة ، محمص للتقديم
150 جرام سبانخ صغيرة
400 جرام علبة حمص مصفاة
1 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة كمون مطحون
½ حزمة صغيرة من البقدونس المفروم ناعماً
2 ملعقة كبيرة طحين
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون ، بالإضافة إلى زيت إضافي
400 جرام حمص مصفى
40 مل زيت زيتون ، بالإضافة إلى كمية إضافية للتقديم
1 فص ثوم مفروم خشن
1 ليمونة ، معصورة ، بالإضافة إلى كمية إضافية للتقديم (اختياري)
2 ملعقة كبيرة طحينة
فلافل السبانخ وطبق الحمص
الطريقة:
- يسخن الفرن إلى 190 درجة مئوية / 170 درجة مئوية بمروحة. ضعي ورقة خبز بورق غير لاصق. نضع جميع مكونات الفلافل ماعدا الزيت في محضر الطعام ونتبلها برفق. يخفق المزيج للحصول على مزيج خشن.
- ادهني يديك برفق ، ثم خذي ملاعق كبيرة من خلطة الفلافل ، ولفيها إلى حوالي 16 كرة وضعيها على صينية الخبز. اضغط على كل واحدة للأسفل قليلاً براحة يدك. ادهنيها باستخدام 1 ملعقة كبيرة زيت واخبزيها لمدة 20-25 دقيقة حتى تصبح متماسكة وذهبية ، مع التقليب.
- أثناء طهي الفلافل ، اصنع الحمص. ضعي جميع مكونات الحمص في محضر طعام مع 50 مل من الماء وامزجيها حتى تصبح ناعمة وحريرية.
- ضعي السبانخ والخيار والبصل الأحمر والفلافل في أقسام مختلفة من كل وعاء ، جنبًا إلى جنب مع القليل من الحمص ، ثم رشي زيت الزيتون الإضافي. يُطحن فوق القليل من الفلفل الأسود. قدميها مع الخبز على الجانب والمزيد من الليمون ، إذا أردت.
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