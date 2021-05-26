فندق ديوكس النخلة يفوز بجائزة اختيار المسافرين لعام 2021 من "تريب أدفايزر"

صنف الفندق التابع لمجموعة رويال هايدواي، ضمن قائمة أفضل 10% من الفنادق الحائزة على اختيار المسافرين في جميع أنحاء العالم

حلّ فندق ديوكس النخلة ، التابع لمجموعة رويال هايدواي ، ضمن قائمة أفضل 10% من الفنادق الحائزة على اختيار المسافرين في جميع أنحاء العالم ، بحسب تصويت مستخدمي الموقع الرائد عالمياً في قطاع السفر "تريب أدفايزر" وحصوله على أفضل التقييمات من المسافرين على مدار الأشهر الـ 12 الماضية نظير ما يقدمه من تجارب ضيافة فاخرة وخدمة متميزة وأنشطة ترفيهية لجميع أفراد العائلة. تميز الفندق بإسعاد المسافرين باستمرار على الرغم من التحدي الذي شهده العام الماضي مع الحفاظ على إجراءات السلامة والوقاية.

وقال خوان كارلوس رينا ، مدير عام الفندق: "نحن ﺳﻌﺪاء ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ للاعتراف بنا من قبل "تريب أدفايزر" ضمن قائمة أفضل 10% من الفنادق الحائزة على اختيار المسافرين في جميع أنحاء العالم بحسب تصويت مستخدمي الموقع. نحن نضمن لضيوفنا إقامة رائعة وآمنة ويعود الفضل بذلك للتقييمات الرائعة التي تركها لنا الضيوف على الموقع" .

قالت كانيكا سوني ، الرئيس التجاري للشؤون التجارية في "تريب أدفايزر": "تهانينا لجميع الفائزين بجوائز اختيار المسافرين لعام 2021،أعلم أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات لقطاع السياحة. ما أثار إعجابي هو كيفية تكيف الشركات مع هذه التحديات. وتنفيذ إجراءات سلامة وصحة جديدة ، وإضافة إرشادات للتباعد الاجتماعي. واستخدام التكنولوجيا لإعطاء الأولوية لسلامة الضيوف. تسلط جوائز اختيار المسافرين الضوء على الأماكن الممتازة باستمرار. حيث تقدم تجارب عالية الجودة مرارًا وتكرارًا حتى أثناء التنقل في توقعات العملاء المتغيرة وطرق العمل الجديدة. استنادًا إلى عام كامل من التقييمات من العملاء. تتحدث هذه الجائزة عن الخدمة والتجربة الرائعة التي قدمتها للضيوف في خضم الوباء".

نبذة عن "مجموعة بارسيلو الفندقية"

تعتبر "مجموعة بارسيلو الفندقية" الذراع الفندقي لـ "مجموعة بارسيلو"، وهي المجموعة الفندقية الـ 29 الأكبر على مستوى العالم، وتدير المجموعة حالياً 250 فندقاً سكنياً وترفيهياً من فئات 4 و5 نجوم، بمجموع غرف يصل إلى 57 ألف غرفة في 22 بلد ، تعود ملكيتها لأربع علامات تجارية هي: "رويال هايدوي لاكشري هوتيلز أند ريزورتس"، وفنادق ومنتجعات "بارسيلو"، وفنادق ومنتجعات "أوكسيدنتال" وفنادق "أليجرو".

نبذة عن موقع "تريب أدفايزر"

تعد شركة "تريب أدفايزر" ، أكبر منصة للسفر في العالم*، وتساعد مئات الملايين من المسافرين كل شهر** في جعل جميع رحلاتهم أفضل الرحلات. يستخدم المسافرون حول العالم موقع "تريب أدفايزر" وتطبيقه لتصفح أكثر من 878 مليون تعليق ورأي حول 8.8 ملايين مكان إقامة ومطعم وتجربة وشركة طيران ورحلة بحرية. وسواء أكان الهدف التخطيط أم الاستفادة منه أثناء رحلاتهم، فإن المسافرين يلجأون إلى “تريب أدفايزر” للمقارنة بين الأسعار المنخفضة للفنادق ورحلات الطيران والرحلات البحرية، وحجز الرحلات ومعالم الجذب الرائجة، وكذلك حجز طاولات في مطاعم رائعة. إن "تريب أدفايزر" هو رفيق السفر المثالي، ويتوفر في 49 سوقًا و28 لغة.

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