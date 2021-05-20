فندق ذا إتش دبي ينال "المفتاح الأخضر" تقديرًا لجهوده في مجال الاستدامة

حصل فندق ذا إتش دبي على «شهادة المفتاح الأخضر» للعام 2021 بعد تلبيته أعلى معايير المتطلبات البيئية لشهادة المفتاح الأخضر، يثبت فندق ذا إتش دبي مجددًا التزامه بالجهود الجبارة والمتواصلة لتعزيز الاستدامة.

تمكن ذا إتش دبي من الفوز بهذا التقدير المتميز من «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» المُعتَرف به من منظمة السياحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقالت صوفي بلونديل، المديرة العامة في فندق ذا إتش دبي، قائلة: "نحن فخورون للغاية بتقليدنا شهادة المفتاح الأخضر تقديرًا لجهودنا في مجال الاستدامة على مستوى الفندق. كما أننا ندرك أهمية تنفيذ المبادرات الصديقة للبيئة لما لها من فوائد على محيطنا. لذلك، سنستمر في بذل الجهود في هذا الإطار على مدى السنوات المقبلة ".

ويتم منح شهادة المفتاح الأخضر للفنادق والنزل وأماكن الإقامة الصغيرة ومواقع التخييم وغيرها من وجهات الإقامة السياحية في أنحاء العالم تقديرًا لالتزامها بأساليب عمل مستدامة وممنهجة. واستنادًا إلى المعايير الشاملة التي وضعتها مؤسسة التعليم البيئي، منح مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، وهو الجهة المشغلة الوطنية في دولة الإمارات، فندق ذا إتش دبي شهادة المفتاح الأخضر تنويهًا بتنفيذه عمليات مسؤولة ومستدامة على مستوى قطاع السياحة.

يقدم فندق ’ذا إتش دبي‘ مفهوماً مميزاً للإقامة الفاخرة، مع مجموعة عروضه المميزة المصممة لتوفير تجربة ضيافة لا تنسى لضيوفه. ومن موقعه على شارع الشيخ زايد، يعتبر فندق ’ذا إتش دبي‘ - التابع لمجموعة ’ليدينج هوتيلز أوف ذا ورلد‘ - البوابة المثالية لعيش أفضل تجارب الإقامة في قلب أكثر المدن الحيوية في العالم.

وإلى جانب احتضانه 11 وجهةً راقيةً لتناول الطعام وواحدةً من أبرز علامات المنتجعات في العالم -ماندارا سبا‘، يشتمل الفندق الذي يجمع بين الطابع العربي التقليدي ولمسات الحداثة المعاصرة على 15 غرفةً وظيفيةً مخصصة وقاعة حفلات مصممة لاستيعاب 500 - 800 ضيف ليوفر بذلك مساحاتٍ تلبي متطلبات مختلف الفعاليات والمناسبات.



ويضم الفندق 236 غرفة وجناح ومسكن بمساحات رحبة وإطلالات خلابة على أفق مدينة دبي المذهل، ليكون الوجهة الأفضل للترفيه والأعمال. ويتواجد الفندق على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام عن مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب تمكين الوصول السهل إلى دبي مول وبرج خليفة، وباقة مذهلة من تجارب التسوق وتناول الطعام.



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