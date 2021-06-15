فندق ريفيير يفتتح مرفقاً جديداً للمرح‎

أعلن فندق ريفيير دبي، والواقع في قلب مدينة دبي النابض بالحياة بمنطقة الخليج التجاري، عن افتتاح ثاني مرافقه المتميزة "مقهى ومشرب أليغرا" ليعزز من مكانة الفندق كنقطة لتلاقي الرحالة والمستكشفين الشباب. ويوفر المقهى الجديد نقطة مثالية للاسترخاء والتمتع بمشروبات وأركيلة ما بعد العشاء في أجواء فخمة ومريحة تتناسب مع الروح الحيوية التي يتميز بها الفندق، هذا بالإضافة إلى طابق الترفيه المذهل والمتوفر أصلاً في الفندق.

من جهته، قال السيد سهيل ثاكر، مدير المبيعات والتسويق في فندق ريفيير دبي: "يعتبر أليغرا وجهة متميزة لمحبي الاسترخاء والتمتع بغروب الشمس ومحبي الاحتفال مع الأصحاب ومتابعة المباريات الرياضية على حد سواء. ويتميز أليغرا بكوكتيلاته المذهلة ونكهات الاركيلة الفريدة وتشكيلة متنوعة من المشروبات الخاصة، ليكون الوجهة المثالية لقضاء أمتع الأوقات، ونحن سعداء جداً بهذا الافتتاح."

ويقدم مقهى ومشرب أليغرا لضيوفه الكرام عدداً من العروض الافتتاحية مثل غيره من مرافق ريفيير المتميزة، انطلاقاً من روح الضيافة السويسرية التي يمتاز بها الفندق، ليعزز الفندق من مكانته كواحد من افضل الوجهات السياحية للضيوف الباحثين عن الراحة والرفاهية بأفضل الأسعار.

منطقة أليغرا للمشجعين: اجتمع مع الأصحاب وشاهد مباريات كأس الأمم الأوربية 2020 على شاشاتنا الضخمة بحجم 72 بوصة من 11 يونيو وحتى 11 يوليو. ويمكن للمشجعين أثناء المباريات التمتع بعرض 2 بسعر واحد على تشكيلة مختارة من المشروبات مقابل 45 درهماً فقط. لا تفتكم فرصة الاستمتاع بهذه العروض المخصصة لمحبي كرة القدم في أليغرا والذي يفتح أبوابه يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، فيما تقدم عروض 2 بسعر واحد من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساءً.

عرض الأجنحة: دعوة لمحبي أجنحة الدجاج اللذيذة – تابع المباريات أو تمتع بوقتك مع الأصحاب في أجواء حيوية وألحان شبابية واستمتع بأجنحة الدجاج الرائعة. ويشمل العرض 12 قطعة من الأجنحة ومشروبين مقابل 99 درهماً فقط، يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

كما يتضمن المشرب ردهة خارجية رائعة لتدخين الأركيلة تحيطها حدائق الفندق الرائعة، حيث ستفتح هذه الردهة أبوابها في 15 يونيو 2021، يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل. وتقدم الردهة النكهات التقليدية للأركيلة مثل التفاحتين، والعنب بالنعناع، والفراولة بسعر 100 درهم للنكهة المنفردة و 130 درهماً للنكهات المخلوطة. كما تقدم الردهة نكهاتها الخاصة للأركيلة مثل "المانجو المثلجة" والتي تمزج بين نكهة المانجو الحلوة وبرودة الثلج، أو نكهة "ميري بيري" والتي تحتوي على خلطة مذهلة من مختلف أنواع التوت، في مزيج رائع تجتمع فيه الحلاوة والحموضة. وتتوفر هذه الأركيلات الخاصة بسعر 160 درهماً فقط.

وقد أعلن الفندق عن مجموعة متميزة من عروضه الافتتاحية منذ افتتاحه في الأول من مارس الماضي، ويستعد الفندق لفترة العيد السعيد وموسم الإجازات حيث يتوقع ارتفاع أعداد الزوار في دبي وعموم الإمارات.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا على 04 574 7555 أو على البريد الالكتروني info.dubai@revierhotels.com

رابط العروض: https://dubai.revierhotels.com/en/detail/rdu-promotion-allegra-just-win…

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