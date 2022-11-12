3 نصائح هامة لديكور أسطح المطابخ الرخامية يشار الى المطبخ عادة على أنه قلب المنزل الحي، فهو أكثر من مجرد مكان لتحضير ولتناول وجبات الطعام. في العديد من البيوت يعتبر المطبخ هو المكان الذي تتجمع فيه العائلة بعد يوم طويل في الخارج، وهو المكان الذي يأتي إليه الأطفال لتناول الوجبات الخفيفة اثناء الانتهاء من واجباتهم المدرسية، وأحياناً يعتبر مكان الاجتماعات العائلية المصغرة. لذلك فلا عجب أن تحاول العديد من ربات البيوت جعلن مطابخهن أنيقة ونظيفة بقدر الإمكان؛ إنها غرفة هامة في المنزل!

ولكن عندما يتعلق الأمر بترتيب المطبخ، يجب أن يكون هناك توازن وتناغم دقيق بين ما يجب عرضه وما يجب حفظه في الخزائن أو الغرف الأخرى.

يقدم خبراء التصميم والديكور في هذا المقال نصائح عملية لاستغلال المساحات في المطبخ لصالحنا بحيث يكون التركيز على القطع النافعة والجميلة في نفس الوقت، وابعاد القطع الفنية وغير الضرورية.

3 نصائح هامة لديكور أسطح المطابخ الرخامية

التخلص من أي فوضى

المطبخ ليس مكاناً لعرض القطع الفنية والأواني الخزفية والمعدنية التي لا تستخدم للطبخ، لذا ينصح بنقل أي مجموعات فنية لغرفة المعيشة. ينصح خبراء التصميم والديكور المنزلي باستخدام العناصر والمواد التي سيتم استخدامها بالفعل - مثل ألواح التقطيع وكتب الطبخ والملاعق الخشبية ومناشف اليد – وأي شيء أخر يأخذ حيزاً في المطبخ يعتبر غير ضروري. ركزي على العناصر الحية مثل الخشب والنباتات والأعشاب الطازجة في أواني خزفية صغيرة.

3 نصائح هامة لديكور أسطح المطابخ الرخامية

إبراز الأسطح الرخامية

ما لا يعرفه الكثيرون هو أن أغلب الاسطح المستخدمة في المطابخ مصنوعة من الرخام الفاخر والجميل الذي يعتبر لوحات فنية طبيعية بحد ذاته، التركيز على ابراز هذه الاسطح الرخامية يزيد من عامل الجذب البصري في المطبخ، لذا ينصح الخبراء بعدم إخفاء الرخام تحت اكوام من العلب الكرتونية والصناديق. واخفاء هذه الأغراض في الخزائن أو المخزن الخاص بالطعام.

أما الأشياء التي ينصح بوضعها على الاسطح الرخامية والتي تعزز من جماله فمن ابرزها طبق زجاجي للفواكه أو أداة حمل الموز، ولكن يجب أن لا تتسبب في تقلص مساحة السطح .

3 نصائح هامة لديكور أسطح المطابخ الرخامية

إضافة الحياة إلى مطبخك

كلمسة أخيرة ، ينصح بإحضار بعض المساحات الخضراء إلى المطبخ أو الدمج بين العناصر الحية والعناصر الجافة مثل الزهور الحقيقية أو الزهور المجففة لإدخال الألوان إلى المطبخ. يمكنك تخصيص مزهرية كريستالية لوضع الزهور الطبيعية بحيث تعكس الإضاءة واللون في المطبخ. كذلك يمكنك استخدام الزهور الصناعية، تتوفر مجموعة كبيرة ذات تصاميم مميزة تكاد تكون حقيقية. وأخيراً، مهما كان اختيارك، يجب الحفاظ على نظافة الأسطح والاواني الخاصة بالنباتات وتجديدها أسبوعياً.

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