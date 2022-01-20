فنغ شوي: رقم منزلك يمكن أن يجلب لك الحظ علم الأعداد - رمز الأرقام - يساعد في تقييم طاقة تشي في منزلك أو شقتك. يُعتقد أن أفضل الأرقام للتأكد من أن الطاقة الجيدة يمكن أن تدخل منزلك دون عوائق هي 1 و 2 و 3 و 6 و 8 و 9.

فنغ شوي: رقم منزلك يمكن أن يجلب لك الحظ

ما هي دلائل الأرقام 1،2،3

وفقًا لممارسي فنغ شوي ، يشير 1 إلى بداية جديدة أو منعشة أو ولادة ، وبالتالي يرتبط دائمًا بحدث ميمون. بينما يمثل الرقم 2 التعاون أو التوازن ، كما هو الحال في الين واليانغ.

الرقم 3 هو أيضًا رقم جيد لأنه يمتلك قوى صوفية. كذلك الرقمان 6 و 9، مضاعفات العدد 3 ، فيحملان حسن الحظ. ويقال إن 9 يمثل ذروة الدورة الكاملة بأحداث تصل إلى ذروتها. يمكن لأولئك الذين يمتلكون منازل تحمل الرقم 9 أن يتوقعوا العيش هناك لفترة طويلة.

إذا كان منزلك يحتوي على الرقم 8 ، فسيحمل طاقة محظوظة تمامًا مثل الرقم 3 مع الكثير من البركات أيضًا. يقال إن الرقم 3 يمتلك قوى صوفية. في اللغة الصينية الكانتونية ، تتشابه الكلمتان "ثمانية" و "ازدهار". بالإضافة إلى ذلك ، تمتلك ba gua ثمانية أشكال ذات ثلاث خطوط متوازية.

فنغ شوي: رقم منزلك يمكن أن يجلب لك الحظ

ماذا عن الأرقام 4،5،7؟

في فنغ شوي، يعتبر الرقم 4 قليل الحظ. فهو يبدو مشابهًا جدًا للكلمة الصينية التي تعني (الموت). في الصين وفي بعض البلدان الآسيوية الأخرى ، لا توجد شقق ووحدات سكنية تحمل الطابق الرابع. وبالمثل في الولايات المتحدة ، تم حذف الطابق الثالث عشر من مخطط الأرضية. حيث يعتبر الرقم 13 سيئ الحظ في الثقافة الغربية لأنه يدل على عدد الأشخاص الذين حضروا العشاء الأخير. وتضيف المشاريع التي تحتوي على الطابقين الرابع والثالث عشر حرف أ لتشبه 4 أ أو 13 أ.

فنغ شوي: رقم منزلك يمكن أن يحدد طاقته قد يعني الرقم 5 تحولًا جذريًا أو تغييرات تحدث بينما يعتبر الرقم 7 سيئ الحظ في الصين. حيث تقام مراسم التأبين التقليدية كل سبعة أيام لمدة سبعة أسابيع، لذلك فهي ترتبط بالوفاة والرحيل. ومع ذلك فأن الرقم 7 هو الرقم الذي يمثل الروحانية في فنغ شوي. بل موطن الطاقات الروحية. لذلك فهو الأنسب للأفراد الذين يبحثون عن النمو الروحي ويميلون إلى إيجاد هدف وحقيقة الحياة ، هذا المنزل مثالي لهم.

فنغ شوي: رقم منزلك يمكن أن يجلب لك الحظ

إذن ، هل 4 و 5 و 7 تعتبر أرقامًا سيئة؟

لدينا 4 أركان في الأرض ، 4 اتجاهات رئيسية و 4 فصول. لا يتم تجذير الهيكل على المدى الطويل إلا إذا كان لديه 4 نقاط تلامس مع الأرض على الأقل. كيف إذن يحمل الرقم 4 سمعة سيئة في فنغ شوي؟

في اللغة الصينية الكانتونية ، نطق الرقم 4 هو نفس نطق الموت ، وما لم تكن تتحدث اللغة الصينية، فإن كلمة فنغ شوي السيئة للرقم 4 ليست صحيحة.

يقدم فنغ شوي علاجاً نموذجياً للتعامل مع الأرقام السيئة مثل الرقم 4، مثلا اذا اضطررت للبقاء في منزل يحمل الرقم 4 فيفضل وضع الرقم في دائرة حمراء مناسبة في سياق منزلك والحي.

فنغ شوي: رقم منزلك يمكن أن يجلب لك الحظ

ما هو رقم المنزل الأكثر حظاً؟

الجواب. هناك العديد من الأرقام التي تعتبر مثالية للعقارات. تعتبر الأرقام مثل 3 و 6 و 8 و 9 و 11 ورقم المنزل 38 ، أرقامًا محظوظة للعقارات السكنية مثل المنازل.

فنغ شوي: رقم منزلك يمكن أن يجلب لك الحظ

كيف يمكنني أن أجلب الحظ السعيد إلى منزلي الجديد؟

فيما يلي قائمة من 7 تقاليد أو خرافات لتجلب الحظ السعيد معك عندما تنتقل الى بيت جديد:

اختر يومًا جيدًا للانتقال! إذا كان موعد انتقالك مرنًا ، فاختر بعناية. تجنب الأيام الماطرة أو يكون فيها مزاجك متعكراً أو تعرضت لحادث أو مشكلة ما. اترك المكانس القديمة (وغبارها) خلفك. أشعل شمعة أو احرق الميرامية في البيت الجديد للتخلص من اي طاقة سلبية ولتطهير المكان. قم بتوزيع الخبز + الملح على الجيران. اطبخ الحليب والأرز في البيت الجديد. دق جرس نحاسي في المنزل قبل الاستقرار. قم بطلاء الشرفة الخاصة بك باللون الأزرق.

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