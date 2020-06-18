فوائد أكل الفواكه على معدة فارغة

تحتوي الفاكهة على الكثير من العناصر الغذائية، التي تساعد على تقوية وبناء جسم الإنسان، ولتناولها على معدة فارغة العديد من الفوائد الصحية، عن موقعا " food.ndtv"و"theweeklychallenger".
- تساعد على حماية جسم الإنسان من الإصابة بالإمساك.
- الألياف الموجودة في الفاكهة، بسبب هضمها البطيء، تؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتساعد على الحد من الإفراط في تناول الطعام الآخر.
- تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على نضارة وصحة البشرة.
- يؤدي تناولها على معدة فارغة، إلى تسريع امتصاص الفيتامينات والأملاح المعدنية الموجودة بها.
- الفاكهة من أكثر الإضافات المغذية التي يمكنك تناولها والبدء بها في يومك، ما يساعد على تقوية النظام الغذائي وإمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.
- تساعد على تقليل نسبة الكوليستيرول الضار.
- تحتوي الفواكه على الحديد الذي يساعد على التقليل من الإصابة بالأنيميا.
- تقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.
أضرار تناول الفاكهة على معدة ممتلئة:
- تناول الفاكهة مع الوجبات، يبطئ عملية الهضم ويجعل الطعام يجلس في معدتك ويتخمر أو يتعفن.
- الإصابة بالغازات والشعور بعدم الراحة.
-تسبب حدوث عسر الهضم.
- اضطرابات في الجهاز الهضمي.
- الانتفاخ والإسهال.
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