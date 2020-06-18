فوائد أكل الفواكه على معدة فارغة

تحتوي الفاكهة على الكثير من العناصر الغذائية، التي تساعد على تقوية وبناء جسم الإنسان، ولتناولها على معدة فارغة العديد من الفوائد الصحية، عن موقعا " food.ndtv"و"theweeklychallenger".

- تساعد على حماية جسم الإنسان من الإصابة بالإمساك.

- الألياف الموجودة في الفاكهة، بسبب هضمها البطيء، تؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتساعد على الحد من الإفراط في تناول الطعام الآخر.

- تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على نضارة وصحة البشرة.

- يؤدي تناولها على معدة فارغة، إلى تسريع امتصاص الفيتامينات والأملاح المعدنية الموجودة بها.

- الفاكهة من أكثر الإضافات المغذية التي يمكنك تناولها والبدء بها في يومك، ما يساعد على تقوية النظام الغذائي وإمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

- تساعد على تقليل نسبة الكوليستيرول الضار.

- تحتوي الفواكه على الحديد الذي يساعد على التقليل من الإصابة بالأنيميا.

- تقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

أضرار تناول الفاكهة على معدة ممتلئة:

- تناول الفاكهة مع الوجبات، يبطئ عملية الهضم ويجعل الطعام يجلس في معدتك ويتخمر أو يتعفن.

- الإصابة بالغازات والشعور بعدم الراحة.

-تسبب حدوث عسر الهضم.

- اضطرابات في الجهاز الهضمي.

- الانتفاخ والإسهال.

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