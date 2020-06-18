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فوائد أكل الفواكه على معدة فارغة

منشور 18 حزيران / يونيو 2020 - 08:00
تقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.
تقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

تحتوي الفاكهة على الكثير من العناصر الغذائية، التي تساعد على تقوية وبناء جسم الإنسان، ولتناولها على معدة فارغة العديد من الفوائد الصحية، عن موقعا " food.ndtv"و"theweeklychallenger".

- تساعد على حماية جسم الإنسان من الإصابة بالإمساك.

- الألياف الموجودة في الفاكهة، بسبب هضمها البطيء، تؤدي إلى الشعور بالشبع لفترة طويلة، وتساعد على الحد من الإفراط في تناول الطعام الآخر.

- تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على نضارة وصحة البشرة.

- يؤدي تناولها على معدة فارغة، إلى تسريع امتصاص الفيتامينات والأملاح المعدنية الموجودة بها.

- الفاكهة من أكثر الإضافات المغذية التي يمكنك تناولها والبدء بها في يومك، ما يساعد على تقوية النظام الغذائي وإمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها.

- تساعد على تقليل نسبة الكوليستيرول الضار.

- تحتوي الفواكه على الحديد الذي يساعد على التقليل من الإصابة بالأنيميا.

- تقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

أضرار تناول الفاكهة على معدة ممتلئة:

- تناول الفاكهة مع الوجبات، يبطئ عملية الهضم ويجعل الطعام يجلس في معدتك ويتخمر أو يتعفن.

- الإصابة بالغازات والشعور بعدم الراحة.

-تسبب حدوث عسر الهضم.

- اضطرابات في الجهاز الهضمي.

- الانتفاخ والإسهال.

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Via SyndiGate.info


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