فوائد إقامة حفل زفافك في فصل الشتاء

مع أن الخريف هو الأكثر إقبالاً من العرائس لإقامة حفلات الزفاف يليه الربيع والصيف، إلا أن بعض العرائس أصبحن يتّجهن لإقامة حفلات زفافهن في فصل الشتاء، ليس فقط لأنهنّ يفضّلن طقس الشتاء البارد، بل من أجل حصد فوائد إقامة حفلات زفافهن في الشتاء، إن كنتِ تفكرين في إقامة حفل زفافك في الشتاء، فالفوائد التي ستحصلين عليها سوف تشجّعك على هذا القرار، وهي:



1- ستوفرين المال

حفلات الزفاف تتكلف الكثير من المال، ولكن في الشتاء يكون الطلب على مستلزمات حفلات الزفاف أقل، وبالتالي يمكنك الحصول على عروض بأسعار منخفضة، كما يمكنكِ الحصول على حسومات جيدة، وبالتالي توفرين في ميزانية زواجك.



2- ستحصلين على ديكورات طبيعية خلابة

إن كنتِ ستقيمين زفافك في مدينة تغطيها الثلوج في الشتاء، فسوف تحصلين على ديكورات طبيعية مجانية عبر اختيار مكان يحتوي على نوافذ كبيرة تظهر منظر الثلوج الخلاب الذي لا يكون موجوداً سوى في هذا الوقت من العام.



3- ستحصلين على فائدة طويلة الأمد

الكثير من الناس يصابون باكتئاب في الشتاء نتيجة عدم التعرّض للشمس، لذا فإن إقامة حفل زفافك في الشتاء تعني حصولك على ذكرى جميلة تتجدّد كلّ عام بخطط جديدة ومغامرات تبثّ في روحك السعادة وتبعد عنكِ شبح الاكتئاب والحزن لسنوات طويلة.



4- سوف تحظين بجميع المقرّبين من الأهل والأصدقاء

يُعدّ الخريف موسم حفلات الزفاف، وقد تتعارض مواعيد الحفلات فيضطرّ بعض المدعوّين إلى حضور بعض الحفلات وتفويت أخرى، ولكن في الشتاء حيث تقلّ حفلات الزفاف، يمكنك الحصول على جميع المقربين من الأهل والأصدقاء، حيث نادراً ما سوف تجدين حفل زفاف آخر يتعارض مع حفل زفافك ويسلبك أحد أصدقائك.



5- تحصلين على أفضل المتخصّصين

في الشتاء حيث تقلّ حفلات الزفاف، يقلّ الطلب على المحترفين المتخصّصين في مجال حفلات الزفاف، كما يدفعهم هذا لخفض أسعارهم وتقديم عروض مغرية، وبالتالي تكون فرصك أعلى في الحصول على أفضل المتخصّصين سواء من المصوّرين أو فنّاني المكياج أو مخططي الحفلات وغيرها.



6- يمكنك الحصول على قائمة طعام لذيذة

الشتاء هو موسم الأكلات اللذيذة الساخنة التي قد لا تصلح لأوقات أخرى نظراً لكونها تبثّ الدفء في الأجسام، لذا يمكنك اختيار قائمة طعام غنية بالحساء واليخنات الشهيّة والمشروبات الساخنة اللذيذة، وغيرها من أطعمة الشتاء الشهيّة.