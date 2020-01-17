أفكار لزفاف مذهل في فصل الشتاء

بالإجمال، يُعتبر حزيران (يونيو) هو الشهر الذي يُقبل فيه غالبية العشاق على عقد قرانهم. لكن لو تعمّقنا أكثر في أشهر السنة، لوجدنا أنّ الشتاء أيضًا فصل مميز لإحياء حفلات الزواج، مع بعض المميزات الخاصة بالفصل. خلال تنظيم حفلة زفاف في الشتاء، يجب الانتباه إلى هذه النقاط:

ملابس الزفاف الخاصة بالشتاء

إنّ غالبية فساتين الزفاف تكون من دون أكمام، ولكنّ تلك القصة لا تتناسب مع أجواء الشتاء والبرد القارس، تحديدًا في حال تمّ التقاط صور للعروسين في الهواء الطلق. لذلك يجب أن يُرفق فستان الزفاف مع "كاب" فوقه، أو معطف من اللون الابيض يخفف من برودة الطقس. أما العريس فعليه أن يضع وشاحًا على رقبته، منعًا لإصابته بأيّ عارض من جرّاء انخفاض الحرارة.

أين سيكون الزفاف؟

صحيح أنّ فصل الشتاء ليس مناسبًا كثيرًا لإحياء حفلات الزواج، لكنه في المقابل يُعتبر فرصة لاختيار بعض الأماكن الدافئة، مثل: القصور القديمة أو النوادي الخاصة. كذلك المنازل الفخمة المغلقة التي تتميز بديكورها القديم والتراث. كما يجب الانتباه إلى تاريخ إحياء الزفاف، وتفقّد حالة الطقس قبل أيام من تحديد موعد الزفاف.

تعديل على قائمة الطعام

يجب إدخال بعض المأكولات الخاصة والدافئة بالشتاء إلى قائمة الطعام، مثل الحساء على أنواعه، والشوكولاتة الساخنة والشاي.

الزهور في الشتاء

يمكن تزيين الصالة ببعض الورود التي يتميز بها الشتاء، منها: الزنبق الملون، والزهور البيضاء. تلك الأزهار تعطي جوًّا رومانسيًّا خاصًّا بالزفاف في الشتاء.

نصائح سريعة

قدّمي القهوة الساخنة أو الشوكولا الساخن لضيوفكِ فور وصولهم إلى صالة الزفاف. تأكدي أن يكون مدخل استقبال الضيوف مضاءًا جيدًا، لأنّ من المعروف أنّ الإضاءة في الشتاء ضرورية بسبب الظلام الداكن وتساقط الأمطار.

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