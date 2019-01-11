6 فوائد لإخراج الغازات من الجسم

عدم إطلاق الغازات من الجسم من الأمور الغير صحية على الجهاز الهضمي

على الرغم من أن "كبريتيد الهيدروجين" يعرف بأنه غاز ذو رائحة كريهة، إلا أنه ينتج بشكل طبيعي من الجسم في حالة انتفاخ المعدة وإطلاق الغازات الناتجة عنها، كما أن عملية إطلاق الغازات تعتبر جزء حيوي من عملية الهضم، علاوةً على أنها من العمليات الضرورية لعدد من الأسباب الصحية كما ذكر موقع " powerofpositivity". لذلك يمكن ذكر 6 فوائد صحية لإطلاق الغازات كما يلي:

إطلاق الغازات جيد للقولون

عدم إطلاق الغازات من الجسم من الأمور الغير صحية على الجهاز الهضمي وخاصةً على أولآئك الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي.

يساعد على التخلص من الانتفاخ

غالباً ما يشعر العديد بالانتفاخ بعد تناول وجبة الطعام، مما يؤدي إلى آلام المعدة والشعور بعدم الراحة، لكن إطلاق الغازات يمكن أن يقلل أي إحساس بالانتفاخ والأعراض المرتبطه به على الفور.

رائحة إطلاق الغازات مفيدة للجسم

عندما تطلق الغازات، تنطلق معها مادة كبريتيد الهيدروجين، والتي قد تكون مفيدة في إحباط العديد من الأمراض في المستقبل، كما تشير الدراسات إلى أن هذا العنصر يساعد على منع تلف الخلايا، ومنع النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

إطلاق الغازات يحفز عمل بكتيريا الجهاز الهضمي

وفقاً لـ"بورنا كاشياب" طبيب أمراض الجهاز الهضمي في مايو كلينيك في "روتشستر"، فإن تناول الأطعمة التي تسبب الغازات مثل المواد الغذائية الغنية بالألياف، مثل الفاصوليا والعدس والقرنبيط والملفوف واللفت، هو السبيل الوحيد لحصول الميكروبات على الغذاء في القناة الهضمية، والتي تقوم بتحسين وظائف الجهاز الهضمي لدينا، وتنتج أيضا المزيد من الغازات.

تساعد في تكوين نظام غذائي متوازن

كثيراً ما تدل الغازات إلى نوع الطعام الذي نتناوله، كما أنها تشير إلى نوع الأطعمة التي تحتاجها المعدة. فعلى سبيل المثال عند الإفراط في تناول اللحوم، فإن رائحة الغازات لدينا تعطينا مؤشر بضرورة التقليل من تناول اللحوم بسبب انبعاث رائحة كريهة جداً.

تعمل الغازات بمثابة إنذار للصحة

حيث يمكن لها أن تساعد في التنبؤ بالمشاكل الصحية في بعض الحالات، مثل اخراج روائح متطرفة، أو الشعور بالألم عند اطلاق الغازات، فهذه الأعراض قد تساعد على التشخيص المبكر لسرطان القولون.

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