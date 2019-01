لهذه الأسباب لا تقتربي من الجينز الضيق والكعب العالي!

لا تقتربي من الجينز الضيق والكعب العالي فهي تضر صحتك

حذَّر خبراء تقويم العمود الفقري من أنَّ سراويل الجينز الضيقة والمعاطف ذات أغطية الرأس الزغبية يُمكن أن تُسبب آلام الظهر.

وشعَر حوالي 75% من النساء بآلام الظهر، وذلك وفقاً لدراسةٍ أجرتها الجمعية البريطانية للعلاج بتقويم العمود الفقري، ذكرت أنَّ الأزياء الحديثة، بما فيها الأحذية المفتوحة من الخلف، والحقائب الضخمة، وحلي الرقبة الثقيلة، هي سببٌ أساسي في الشعور بهذه الآلام، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.



وقال الطبيب ريشي لواتي، وهو خبيرٌ في تقويم العمود الفقري، في حديثه للصحيفة البريطانية إنَّ ارتداء سراويل الجينز شديدة الضيق قد يُقيّد سهولة الحركة، ويسبب إجهاداً في العضلات الأخرى التي تحاول تعويض التغيُّر الناتج في وضعية الجسد.



وقال ريشي: "إذا كانت السراويل شديدة الضيق، لن تكونوا قادرين على السير بصورةٍ طبيعية، إذ أنَّ كل شخصٍ لديه مِشيةٌ طبيعية أو خطوةٌ طبيعية من المفترض أن يسير بها، وفي أثناء السير، تتحرك الركبتان، والحوض، والمنطقة السفلى من الظهر لتقليل الإجهاد الناتج في الأربطة. ومع ذلك، إذا لم تتحرك أي من هذه الأجزاء كما ينبغي، ستُسبب مزيداً من الإجهاد في كافة أنحاء الجسد".



وبينما قالت 73% من النساء من عينةٍ إجمالية بلغ عددها ألفي امرأة إنَّهن شعرن بآلام الظهر من قبل، قالت نسبةٌ تجاوزت الرُبع، أي 28% من هؤلاء النسوة، إنهن كُنَّ على درايةٍ بتأثير ملابسهن على وضعية أجسادهن، وآلام الظهر والرقبة، ولكن لم يأخذن ذلك في اعتبارهن أثناء اختيارهن لملابسهن.



وتُعَدُ آلام المنطقة السُفلى من الظهر أكثر الأسباب الشائعة للشلل في أنحاء العالم، ويعاني منها حوالي 9.4% من إجمالي سُكان العالم، وذلك وفقاً لدراسةٍ نشرتها دورية "Annals of the Rheumatic Diseases".



• الكعوب العالية سببٌ في آلام الظهر

ولطالما كانت الكعوب العالية سبباً في آلام الظهر، إذ أنَّها تُجهِد العضلات الخلفية للساق وعضلة ربلة الساق، والتي بدورها تؤثر على عظام الحوض تأثيراً مختلفاً عن التأثير الطبيعي.



وكان عددٌ من الحملات البارزة المناهضة لفكرة ارتداء الملابس الرسمية "المُثيرة" التي تُجبر النساء على ارتداء أحذيةٍ ذات كعوبٍ عالية في العمل قد أشار إلى هذه الحقيقة. وقال ريشي إنَّ الأحذية المفتوحة من الخلف، وأحذية الباليه، والأحذية الناعمة ذات الرقبة الطويلة يُمكنها أيضاً أن تُلحق أضراراً بالظهر إذا ارتدتها النساء في كثيرٍ من الأوقات.



وأضاف ريشي قائلاً: "إذا تخيَّلتم الجزء الخلفي من الحذاء، فهذه القطعة الصغيرة التي تُحيط بمؤخرة القدم يجب أن تكون ثابتةً إلى حدٍ ما لكي تُمسِك الجزء الخلفي من القدم، إذا لم تكن هذه القطعة الصغيرة موجودةً، ستزيد قابلية قدمك للحركة داخل الحذاء.



وإذا لم يكن مقاس الحذاء مناسباً للقدم، أو كان رباط الحذاء مفكوكاً قليلاً، أو كان الحذاء مفتوحاً من الخلف، ستجد أنَّك تحاول إمساك الحذاء بقدمك طوال فترة سيرك خوفاً من أن يسقط منها. ينبغي أن يحتوي الحذاء المثالي على أربطةٍ من الأمام لتبقى القدم ثابتةً فيه طوال فترة السير".



ولم يكن ثُلث النساء اللاتي شملتهن دراسة الجمعية البريطانية للعلاج بتقويم العمود الفقري على درايةٍ بأنَّ ملابسهن يمكن أن تُلحق ضرراً بظهورهن ورقابهن. وقال ريشي إنَّ النساء ينبغي عليهن أن يُجرّبن ارتداء ملابس تمنحهن المزيد من حرية الحركة. إذ يُمكن لأغطية الرأس الثقيلة وحقائب الكتف الكبيرة أن تُقيِّد الحركة.



وينبغي عليهن كذلك أن يراعين تقليل الوقت الذي يقضينه وهن يرتدين الأحذية ذات الكعوب العالية أو الأحذية المفتوحة من الخلف، وأن يفكرن في الذهاب إلى العمل أو الفعاليات الإجتماعية بأحذيةٍ رياضية، أو الأحذية الأُخرى التي يُنصح باستخدامها بدلاً من تلك الأحذية الضارة بصحة أجسادهن.

