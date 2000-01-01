إن أفضل وقت لتناول التمر هو في الصباح وعلى معدة فارغة، فما هي فوائد تناول التمر على الريق صباحاً؟ لنتعرف عليها في هذا المقال.

يحتوي التمر على نسبة عالية من الكربوهيدرات مما يجعلنا نشعر بالشبع وعدم الجوع عند تناول ثلاث إلى سبع حبات من التمر، وكما أنّ التمر يحتوي على نسبة قليلة من الدهن، ونسبةقليلة من الماء ونسبة جيدة من الألياف، ونسبة منخفضة من الأملاح المعدنية.

وكما يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات المهمة للجسم، وأيضاً على نسب متفاوتة من البروتينات والمعادن كالكالسيوم، والفسفور، والحديد، والمنغنيز، والكلس، والنحاس، وغيرها الكثير، ويحتوي على بعض الزيوت والسكريات.

إنّ المكوّنات العظيمة التي تجتمع في ثمرة التمر تجعل منه غذاءً كاملاً ودواءً شافياً للعديد من الأمراض، ومن أهم فوائد التمر:

علاج فقر الد

يقوي العضلات

يساعد على حل مشاكل الجهاز الهضمي وخاصةً عند شربه مع الحليب

يعالج الأمراض الصدرية كالسعال عند نقعه وشرب عصيره أو أكله مهروساً.

فوائد تناول التمر على الريق صباحاً

تناول التمر على الريق يومياً بمقدار من ثلاث إلى سبع حبات يجعلنا نكتسب جسماً صحيًا رشيقاً ومثالياً من جميع النواحي، ويعتبر تناول التمر على الريق يخلصنا من مشاكل الإمساك ويخلص الجسم من السموم والفضلات الضارة للجسم، ويساعد أيضاً الجهاز الهضمي على تحسين عمله وتنشيطه.

التمريفيد جميع الفئات العمرية وهو يساعد على زيادة وزن الأطفال، ويخفف من ظهور علامات الشيخوخة على البشرة وخاصةً عند النساء. فوائد أكل التمر على الريق فوائد التمر الصحية والعجيبة لا يمكن إحصاؤها إلّا أنّ تناول التمر على الريق يومياً بمقدار من ثلاث إلى سبع حبات يجعلنا نكتسب جسماً رشيقاً ومثالياً من جميع النواحي الصحية والتجميلية.

إنّ تناول التمر على الريق يخلصنا أيضاً من مشاكل الإمساك ويخلص الجسم من السموم والفضلات الضارة للجسم، ويساعد الجهاز الهضمي على تحسين عمله وتنشيطه، كما أنه يزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال ويساعد في المحافظة على رشاقة الجسم ونشاطه، بالإضافة إلى تنشيط الذاكرة، وتحسين النفسية كما أثبتت الدراسات العلمية والدينية أنه يحمي متناوله بمقدار سبع تمرات يومياً كل صباح على الريق يحميه من الحسد والعين.

من فوائد التمر ايضاً أنه يقوي الإسنان ويحميها من التسوس، ويخفض نسبة الكوليسترول في الدم فيحمي الشخص من أمراض القلب وتصلب الشرايين، كما أنه مصدراً مهماً للحماية من سرطان الأمعاء الغليظة، نظراً لدوره الفعالة في طرد الفضلات والسموم المتراكمة في الأمعاء نتيجة لعسر الهضم. كما أنّ التمر يعتبر بديلاً للمكملات الغذائية فهو يقوي الجسم، ويمنحه الفيتامينات اللازمة، ويعالج فقر الدم وينظم نسبة السكر في الدم لذا فهو مناسب لمرضى السكري ولا يسبب أي مخاطر عليهم، كما أن التمر من أهم الأغذية التي يجب أن تتناولها المرأة الحامل وذلك لغناها بالحديد، كما أنه يعالج الكساح ومشاكل العظام كالروماتيزيم، كما أنه فاتح للشهية ويساعد على زيادة نسبة التركيز والتخلص من النسيان وتشتت الأفكار، بالإضافة إلى دوره الكبير في ترطيب العين وحمايتها من الجفاف وكذلك حماية الجلد من الجفاف والتشققات، كما أنه يعالج حرقة المعدة، ويساعد في علاج مشاكل اللثة.

فوائد تناول التمر على الريق للبشرة

يحافظ على ليونة البشرة فتصبح مثل بشرة الأطفال.

يزيد من إنتاج مادة الكولاجين المهمة للبشرة والتي يفقدها الجسم مع التقدم في العمر والذي يجعل البشرة نضرة وحيوية.

يساهم التمر في مكافحة ظهور الخطوط التعبيرية حول العين والفم بشكل سريع.

هل أكل التمر على الريق يزيد الوزن؟

لا، عند تناول التمر بكميات معقولة دون مبالغة لا يتسبب في زيادة الوزن والسمنة، فهو يحتوي على الكثير من الألياف والفيتامينات المهمة للجسم.

هل التمر يؤثر على الرحم؟

النّساء اللواتي تناولن 6 حبات من التمر بشكل يومي ولمدّة 4 أسابيع تقريباً كان عنق الرّحم لديهن أكثر نضجًا ومتوسط اتساعه أكبر وكانت مدّة المخاض أقصر، وهناك دراسة حديثة تبين أن 96 % من النّساء اللواتي تناولن التّمر كان المخاض لديهنّ تلقائي مقابل 79% من اللواتي لم يتناولنه.

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