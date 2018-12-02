اجعلي الرمان رفيقك هذا الشتاء

المركبات الطبيعية في الرمان يمكن أن توفر بعض الحماية ضد مرض الألزهايمر

المركبات الطبيعية في الرمان يمكن أن توفر بعض الحماية ضد مرض الألزهايمر، وفقاً لدراسة أميركية جديدة نشرت في مجلة ACS Chemical Neuroscience نقلها موقع newsmax. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن مستخلص الرمان غني بمادة البوليفينول المضادة للأمراض، مما قد يحسن وظائف المخ.

ويرتبط مرض الألزهايمر بتشكُّل بروتينات الأميلويد في الدماغ التي تنتج كتلاً، مما يتسبب في فقدان الذاكرة ومشاكل في الإدراك، والموت في نهاية المطاف. وتمكَّن فريق البحث من تحديد 21 مركبًا كيميائيًا مستخلصًا من الرمان، وعلى رأسها مركب البوليفينول، ووجدوا أن تلك المركبات مضادة للالتهابات ولها تأثير وقائي ومضاد للمرض عند الحيوانات.

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