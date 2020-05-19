الأسكدنيا هي تلك الثمار البرتقالية اللون واللذيذة والغنية بفيتامين سي والبوتاسيوم والحديد والألياف، تمتاز بسهولة تقشيرها وتناوُلها بعد إزالة القشرة الخارجيّة والبذور.

الأسكدنيا تتميز بطعمها الحلو ومنظرها البرتقالي الجميل وقبل نضوجها تتلون تدريجيًا من الأخضر الغامق إلى الأصفر ثم البرتقالي، وهي تزهر في الخريف، وتثمر في الربيع، واسمها أصله تركي ويعني دنيا جديدة، وتتمتع الاسكدنيا بمذاق طيب ومميز يميل إلى الحموضة قليلاً.

من فوائد الأسكدنيا الصحية:

1- تمتلك القدرة على علاج السّرطان وخاصّة سرطان القولون، والرّئة، وسرطان التّجويف.

2- تحتوي على فيتامين أ ممّا يساعد الجلد على الحفاظ على نضارته وصحّته، كما أنّها تقوّي النّظر والأسنان، وتحافظ على الأغشية المخاطيّة.

3- تخفض ضغط الدّم المرتفع كما أنّها تنظّم ضربات القلب، وتخفض نسبة الكولسترول في الدّم.

4- تمدّ الجسم بالحديد والنّحاس والكالسيوم، ولذلك هي فعّالة في علاج الأنيميا، كما تعمل كمضاد للأكسدة، وتحافظ على نشاط الدّورة الدّمويّة في الجسم.

5- تعالج ضعف الذّاكرة، وما تعاني منه الأعصاب من مشاكل.

6- تعمل كمهدّئ ومرخّي للأعصاب، كما تُزيل السّعال.

7- تُشعر الشّخص بالشّبع، وتعالج مشاكل الجهاز الهضميّ، وهي عنصر فعّال في عمليّة إنقاص الوزن.

8- تعالج السكّر في الدّم عن طريق زيادة نسبة الإنسولين، كما تعالج مرض لحميّات الدّم.

9- توفير الدعم الذي يحتاج إليه الكبد، وذلك لمحتواه العالي من مادة الأميغدالين والتي تعمل على دعم الكبد وتساعده على أداء وظائفه بشكل أفضل.

10- ورق الأسكدنيا له خصائص في تخفف من أعراض الأمراض المعدية مثل نزلة البرد، بالإضافة إلى أنها قد تمنع إصابة الشخص بنزلة البرد من الأصل.

11- مغلي ورق الأسكدنيا قد يساعد على التخفيف من الضرر الذي قد يلحقه نقص منسوب الأستروجين بالعظام.

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