تعرّف على فوائد البلح.. أهمها تعزيز مناعة الجسم

فوائد البلح عظيمة من دون أدنى شك. فهذه الثمار غنية جداً بالفيتامينات والمعادن المختلفة التي تجعل منها غذاءً مثالياً خصوصاً في شهر رمضان.

اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet Of The Town ، تطلعك على فوائد البلح في تعزيز المناعة في السطور الآتية:

يعتبر البلح من الأطعمة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامّة للجسم ومضادات الأكسدة، لذا فإنَّ تناوله يساعد بشكل كبير في تخفيض فرص الإصابة بأمراض شتى.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

إنّ تناول البلح مفيد للجهاز الهضمي ويساعد في علاج مشكلتي الإمساك والإسهال. ولذا عليك تناول البلح بانتظام، نظراً لغناه بالألياف الغذائية التي تساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

الحفاظ على صحة القلب

استناداً إلى أبحاث علمية متعددة تبين أنّ تناول البلح له تأثير إيجابي على صحة القلب، فهو يساهم في خفض نسبة الكولسترول الضارّ في الدم LDL، ويعتبر تناوله من الخيارات الجيدة لمرضى القلب.

الحفاظ على ضغط الدم

إن تناول البلح يساعد على خفض مستوى ضغط الدم، وذلك لغناه بالبوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم مستويات الضغط الشرياني.

الوقاية من الجلطات

ذكرت أبحاث علمية مختلفة، أنّ تناول البلح يساعد في تخفيض فرص الإصابة بالسكتات الدماغية، وذلك لاحتوائه على فيتامين بي B، الذي يخفّض فرص الإصابة والتعرّض للجلطات، ويعمل على تجديد خلايا الجسم بشكل ملحوظ.

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