فوائد الأطعمة الصفراء الغنية والمتنوعة

تحتوي الأطعمة الصفراء على فوائد غذائية متنوعة؛ بسبب غناها بالفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم، سواء الفاكهة أو الخضراوات مثل البرتقال، الليمون، الفلفل الأصفر، الموز، البطاطا، المانجو، الذرة، المشمش والأناناس، وغيرها تحتوي على قيم غذائية عالية من شأنها تعزيز المناعة والحفاظ على صحة البشرة والجلد.

وبحسب ما نشرته صحيفة «بينك فيلا»، فإن الأطعمة الصفراء يجب إدراجها في النظام الغذائي اليومي لغناها بالعناصر الغذائية الآتي ذكرها:

تحتوي الأطعمة الصفراء من الخضراوات والفاكهة على الكاروتينات التي تقي جسم الإنسان من الإصابة بالعديد من الأمراض، وتعزز من نشاط الجهاز المناعي، كما أنها تحتوي على خصائص مضادة للأكسدة التي تقلل من حدة الالتهابات، والتي بدورها تتسبب في الإصابة بالأمراض.

تحتوي المواد الغذائية الصفراء على مادة نباتية كيميائية تُسمى بالبيوفلافونويدات، والتي تُعرف أيضاً باسم فيتامينP، والتي تساعد الجسم على الحصول على جرعته الأساسية من فيتامين سي، وتحافظ على صحة الجلد وتعمل على تجديده، كما أثبتت الدراسات الطبية والأبحاث، أن لمركبات البيوفلافونويدات تلعب دوراً فعّالاً في خفض الكوليسترول والوقاية من أمراض القلب.

يجب إدراج الأطعمة الغنية بفيتامين سي في نظامنا الغذائي، حيث إن أجسادنا لا تنتج هذا الفيتامين من تلقاء نفسها، لذلك تناول الأطعمة الصفراء مثل الفلفل الأصفر والليمون والمانجو يعزز من المناعة وصحة المفاصل، ويبقي مستويات الضغط والكوليسترول في معدلاتها الطبيعية.

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