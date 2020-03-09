أهم 8 فيتامينات تناسب للمرأة

في معظم الأحيان تكون المرأة هي المسؤولة عن الأسرة وعن كلّ ما يجب تقديمه للعائلة من خيارات صحية وغذاء مناسب. فهي تعتني بأسرتها وترعاها وتحرص دائمًا، على تقديم الأفضل لها.

وفي الوقت نفسه، من المهم أن ترعى المرأة نفسها وأن تعرف ما هي الخيارات الغذائية التي يجب أن تختارها يوميًا للحفاظ على صحتها.الكالسيوم يأتي على رأس قائمة الفيتامينات اليومية للمرأة، وهناك عدد من الفيتامينات التي ينبغي للمرأة أن تأخذها يوميًا للحفاظ على صحة جسمها. وهذه الفيتامينات ضرورية للسماح لجسمها بأن يقوم بوظائفه بطريقة طبيعية ليوفّر لها الصحة والعناية.

ولهذه الأسباب، ألقي نظرةً معنا على أفضل 8 فيتامينات على المرأة استهلاكها يوميًّا:

﻿﻿﻿﻿﻿الكالسيوم﻿﻿:

يأتي على رأس قائمة الفيتامينات اليومية للمرأة﻿﻿﻿. من أجل الحفاظ على صحة العظام، فالكالسيوم أمر لا بدّ منه. بعض المصادر الهامة للكالسيوم تشمل منتجات الألبان والبيض.

﻿﻿﻿﻿فيتامين ﻿﻿D﻿﻿﻿﻿﻿:

ضروري للمساعدة في امتصاص الكالسيوم. لا يهم كمية منتجات الألبان والبيض التي تتناولينها، لأنّ نقص فيتامين D يمنع امتصاص الكالسيوم. واحدة من أفضل مصادر هذا الفيتامين هي الشمس. ﻿

﻿﻿فيتامين ﻿﻿A﻿﻿﻿﻿﻿﻿:

﻿﻿مفيد في حالات فترات الطمث الثقيلة، ومتلازمات ما قبل الحيض، الثدي العقدي والالتهابات المهبلية. ويقال أيضا إنه مفيد في حالات سرطان الثدي.

﻿﻿فيتامين B1﻿﻿:

يساعد على تحويل السكر إلى طاقة. وتشمل مصادر كبيرة من فيتامين B1 اللحوم الخالية من الدهون والمكسّرات والحبوب الكاملة.

﻿﻿فيتامين B2﻿﻿:

يعزّز الجهاز المناعي ويحافظ على صحة الجلد والأظافر والشعر؛ ويعمل على إبطاء عملية الشيخوخة والأهم من ذلك، تعزيز الجهاز التناسلي. تشمل المصادر الأساسية لهذا الفيتامين الحليب والخضار الورقية الخضراء.

﻿﻿﻿فيتامين B6﻿﻿﻿:

مفيد للنساء لعلاج متلازمات ما قبل الحيض، مشاكل الدورة الشهرية والغثيان خلال

الحمل المبكر. ومن المفيد أيضا لوقف تدفق الحليب بعد الولادة والاكتئاب المرتبط بالحمل. وتشمل مصادر B6 الأفوكادو والموز والمكسرات.

﻿﻿حمض الفوليك﻿﻿:

عندما يتعلق الأمر بالمرأة الحامل، يصبح حمض الفوليك واحدًا من الفيتامينات التي ينبغي للمرأة أن تأخذها يوميًا. يوصف هذا الفيتامين لمنع الإجهاض أو تجنّب فرص العيوب الخلقية. الخضار الورقية الخضراء هي مصدر مهم لحمض الفوليك.

﻿﻿﻿فيتامين C﻿﻿﻿:

كمية كافية من فيتامين C ضروري لصحة الجسم والعقل، ليس فقط يساعد على الحفاظ على نزلات البرد، ولكن لديه مزايا أخرى مثل تعزيز صحة الجلد والشعر والأظافر، وتحسين القدرة على التحمّل البدني وإبطاء عملية الشيخوخة، الحمضيات هي أفضل مصدر للفيتامين C.

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