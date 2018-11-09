الفوائد الرائعة للأفوكادو والبروكلي..تعرفي عليها

الأفوكادو فواكه سهلة الهضم تنشط الكبد ويساعدنا الأفوكادو على تصريف الفضلات من الأمعاء لاحتوائه على الألياف، كما يسهم في تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم.

اما على صعيد البشرة فالأفوكادو غني جداً بمضادات الأكسدة التي تساعد على تخفيف أعراض الشيخوخة المبكرة، وتفتيح البشرة وترطيبها لغناه أيضاً بفيتامين (A).

ستكثرون من تناول البروكلي بعد هذه المقالة

وهو غني بحمض الفوليك يقي من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية ويفيد في تحسين الذاكرة والذكاء وتوازن الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين (ب) بأنواعه الثمانية من جهة أخرى.

البروكلي

يحتوي البروكلي على كمية عالية من البوتاسيوم يساعد على تحسين صحة الجهاز العصبي للإنسان، كما يُعد البروكلي الغذاء الأمثل لتعزيز عمل وظائف المخ.

ولأنه يحتوي على فيتامين (C) فهذا يجعل البروكلي أحد أهم الأغذية التي تقي الإنسان من نزلات البرد مثلما يساعد الجهاز الهضمي على تسهيل عملية الهضم ويمنع الإمساك ويسهم في خفض نسبة السكر في الدم في حالة الإفراط في تناول الحلويات، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

يساعد البروكلي في الحفاظ على شعر صحي لأنه يحتوي على الزنك ويحافظ على صحة البشرة ويمنحها الحيوية والنضارة بفضل احتوائه على فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة تعمل على إنتاج مادة الكولاجين.

يفضل طهي البروكلي بالبخار لأنها الطريقة الأفضل التي تحافظ على خواصه المضادة للسرطان، كما يجب عدم الخلاص من الجذع والأوراق؛ لأنهما المصدر الأفضل للألياف أكثر من الزهرات.