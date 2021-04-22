فوائد الأناناس لا تعد ولا تحصى، الأناناس حلو المذاق بفضل السكريات الطبيعية التي يحويها مما سيساعدك على كبح الشعور بالحاجة إلى تناول السكر والأغذية حلوة المذاق، مصدر غني جدًا بالمواد المغذية والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويعد الأناناس بديل مثالي للسكاكر والشوكلاته وقطع الحلوى.

يحتوي الأناناس الحديد، والنياسين، وحمض الفوليك، والرايبوفلافين، وبالإضافة إلى احتوائه على 76% من القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين ج، 9% من احتياجاتنا من الثيامين اليومية، 9% من الاحتياجات اليومية من فيتامين ب6، 6% من احتياجنا اليومي للمغنيسيوم.

تسهّل فاكهة الأناناس عملية الهضم عند المرأة الحامل، وتقلّل من نسبة إصابتها بالالتهابات وفقر الدم، ولها فعالية كبيرة في علاج مشاكل تأخّر الحمل، وخصوصاً مشكلة تكيس المبايض، حيث تعمل على تقوية المبايض، إذا ما تمّ تناولها خلال أيام الدورة الشهرية، ويُنصح بتناولها خلال أيام الدورة لعدة شهور؛ حتى تنتظم الدورة الشهرية.

يساعد الأناناس أنزيم البروميلين على تقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة والمتعبة، ما يمدّ البشرة بالحيوية والنضارة، غني بالفيتامين سي C ويخفف ظهور علامات الشيخوخة، يمنح الأناناس البشرة الإنتعاش والترطيب والنعومة.

الأناناس فاكهه استوائية وهي غنية بالفيتامينات والانزيمات ومضادات الأكسدة ويساعد في تعزيز قوه الجهاز المناعي وبناء عظام قويه كما يساعد الأناناس في عسر الهضم وعلى الرغم من عذوبته إلا أن الأناناس يحتوي على القليل من السعرات الحرارية.

ويمتلك الأناناس فوائد غذائية ويحتوي على مستويات عالية من فيتامين c والمنغنيز وعلى الألياف والبروميلين(انزيم)، ويمتلك أيضاً نسبة عالية من المنغنيز وبه نسبة مهمة من مضادات الأكسدة الدفاعية كما يحتوي على نسبه عالية من الثيامين وفيتامين B.

فوائد الأناناس للمرأة

الأناناس يساعد على الهضم

يحوي الأناناس على إحدى الإنزيمات الهاضمة المعروف باسم بروميلين التي لها دور في هضم البروتين مما يسهل عمليات الهضم وخاصة في المعدة، ويكون تناول الأناناس بعد وجبة غنية بالبروتين أو شرب عصيره مفيد حقًا في المساعدة على عملية الهضم، والتخفيف من الضغط على المعدة، كما أنه يساعد على الوقاية من الإمساك.

الأناناس مصدر عالي بالألياف

الأناناس مصدر عالي للألياف، فهو يمتاز بكونه مصدر عالي للألياف القابلة للذوبان والغير قابلة للذوبان في الماء.

ويعد الأناناس يساعد على زيادة الشعور بامتلاء المعدة والشبع، كما أنه يساهم في تنظيم حركة الأمعاء وعملية الهضم، ويعمل على إبطاء عملية الهضم، وتنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على مستواياتها، كما قد يكون له دور فعال في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين.

الأناناس له مزايا مضادة للالتهابات

الخصائص المضادة للالتهابات في الأناناس هي مستمدة بشكل أساسي من إنزيم البروميلين الموجود فيه، والتي قد تم ربطه مؤخرًا بكونه فعال في علاج التهابات المفاصل والحد من الامها.

الأناناس يخفف الام العضلات

يحتوي الأناناس على عنصر البوتاسيوم الفعال جدًا في تخفيف الام العضلات وتشنجاتها، ومن هنا فقد يساعدك تناول الأناناس على تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة.

الأناناس يخفف من أعراض الدورة الشهرية

تناول الأناناس يساعد في التخفيف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، وذلك بفضل محتواه من المنغنيز والكالسيوم والبوتاسيوم، الأمر الذي يساعد في التقليل من التهيجات والتقلبات المزاجية والصداع وغيرها من أعراض تقلبات الهرمونات، وكما قد يساعد إنزيم البروميلين على استرخاء العضلات والتخفيف من التقلصات والالام.

فوائد الأناناس للبشرة

الأناناس يجعل البشرة رطبة ومشرقة

الأناناس يجعل البشرة رطبة ومشرقة، استخدمي الخلاط الكهربائي واخلطي شريحتين من الأناناس مع ملعقة ونصف من زيت الزيتون حتى تحصلي على مزيج متجانس. طبّقي المزيج على وجهك واتركيه يتفاعل مع بشرتكِ مدة 15 دقيقة. شطفي وجهكِ بماء فاتر واتركي بشرتكِ تجف بمفردها.

الأناناس لبشرة مشدودة وشابة

لبشرة مشدودة وشابة يمكنك مزج القليل من حليب جوز الهند وعصير الأناناس الطبيعيين وطبّقي الخليط على وجهكِ بواسطة قطنة واتركيه لمدة 20 دقيقة، عندما يجف السائل على وجهكِ، اغسليه بماء فاتر واستخدمي كريم مرطّب لإتمام العملية.

الأناناس للتخلص من السيلوليت

تحتوي الأناناس على نسبة عالية من أنزيم البروميلين الذي يحفّز الدورة الدموية ويخفّف بالتالي من ظهور السيلوليت، إمزجي كوبين من الأناناس المقطّع مع عصير حبّتين من الليمون وملعقتين من الزنجبيل و3 أكواب من الماء، وضعيها جميعاً في الخلاط الكهربائي، ثم إحرصي على شرب هذا العصير بشكل منتظم ويومي مع اتباع نظام غذائي صحيّ وستلاحظين اختفاء السيلوليت مع الوقت.

فوائد الأناناس للحمل

الأناناس لتقوية المناعة

الأناناس مصدر غني بفيتامين سي. يمكن أن يوفر كوب واحد من الأناناس 80 إلى 85 مجم من فيتامين سي، والذي يلبي الاحتياجات اليومية أثناء الحمل. تعمل هذه الفيتامينات على تعزيز المناعة وإصلاح الخلايا ومنع تلفها. يساعد فيتامين سي أيضاً في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين هيكلي مسؤول عن نمو جلد الطفل وعظامه وأوتاره وغضاريفه.

الأناناس يحافظ على صحة عظامك

الأناناس يتوفر في المنغنيز والذي يعزز صحة العظام ويمنع خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تتغير عظامك بصورة مستمرة يتم صنع عظام جديدة وتتكسر العظام القديمة، عندما كنت صغيرًا، كان جسمك يقوم بعمل عظام جديدة أسرع من تكسيره للعظام القديمة، وبهذا الشكل تزداد كتلة العظام، ويصل معظم الناس للحد الأقصى لكتلة العظام في سن 30 تقريبًا، وتستمر إعادة تشكل العظام، إلا إنك تفقد كتلة عظام أكبر قليلاً من التي تزدادها.

إن مدى احتمالية الإصابة بهشاشة العظام هي حالة تجعل العظام ضعيفة وهشة ــ تعتمد على حجم كتلة العظام التي تحصل عليها في الوقت الذي تصل فيه إلى سن الثلاثين، ومدى سرعة خسارتها بعد ذلك. كلما كان الحد الأقصى لكتلة العظام في سن 30 أكبر، كلما كان لديك عظام أكثر كرصيد "في البنك"، وكلما كانت احتمالية إصابتك بهشاشة العظام أقل بتقدمك في العمر.

الأناناس لتنظيم عمل الجهاز العصبي

يحتوي الأناناس على فيتامين ب 1 أو الثيامين الذي ينظم عمل القلب والجهاز العصبي.

الأناناس لزيادة إنتاج كرات الدم الحمراء

الأناناس يعزز فيتامين ب 6 إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي يمنع فقر الدم، والأناناس ينتج أجساماً مضادة ويخفف غثيان الصباح. النحاس الموجود في الأناناس ضروري أثناء تكوين قلب طفلك. كما أنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

فوائد الاناناس للرجيم

فوائد الاناناس للرجيم لا تعد ولا تحصى، يعد الأناناس مفيد لحرق الدهون، حيث يُساعد عصير الأناناس على تعزيز عملية تحليل الدهون، وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بالسمنة، ومن شدة أمراض القلب والأوعية الدموية، وتخفيف عسر شحميات الدم وهو وجود كميّات غير طبيعية من الدهنيات في الدم.

فوائد الاناناس للرجال

فوائد الاناناس للرجال متعددة، يحتوي الأناناس على فيتامين ج الذي يساعد في إنتاج هرمونات السعادة، التي تساعد بدورها في تحفيز الهرمونات الجنسية. كما أنها من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة التي تعزز من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، وتحارب الشيخوخة، مما يعني أنها تساعد في زيادة الرغبة الجنسية عند الرجال.